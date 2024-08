Kamala Harris o Donaldzie Trumpie: Jest niepoważny

W swoim przemówieniu Harris mówiła też o Trumpie i przestrzegała przed konsekwencjami wybrania go na prezydenta.



- Na wiele sposobów Donald Trump jest niepoważnym człowiekiem, ale konsekwencje umieszczenia Donalda Trumpa z powrotem w Białym Domu będą ekstremalnie poważne – ostrzegła.



Harris wspominała, że poprzedniej prezydenturze Trumpa towarzyszyły „chaos i nieszczęścia”. Przypomniała też, że Trump próbował kwestionować wyniki wyborów prezydenckich w 2020 roku.



- Donald Trump próbował pozbyć się waszych głosów. Kiedy mu się nie udało, wysłał uzbrojony tłum do amerykańskiego Kapitolu, gdzie napadnięci zostali funkcjonariusze. Kiedy politycy jego własnej partii błagali go, by wezwał tłum do rozejścia się i wysłał pomoc, sprzeciwił się. Podsycał płomienie – mówiła wspominając atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku.



Donald Trump - najważniejsze daty PAP

Wiceprezydent USA wypomniała też Donaldowi Trumpowi wyrok skazujący w sprawie karnej dotyczącej fałszowania dokumentacji księgowej. - Został uznany winnym oszustwa przez ławę przysięgłych złożoną z mieszkańców Ameryki – podkreśliła.