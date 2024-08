Projekt 2025 to polityczna inicjatywa przedstawiona przez konserwatywny think tank Heritage Foundation, którego celem jest promowanie konserwatywnej i prawicowej agendy, by przekształcić administrację federalną USA w przypadku wygrania wyborów prezydenckich przez Donalda Trumpa.



Kandydat Partii Demokratycznej na wiceprezydenta wypomniał też Vance'owi uczęszczanie do elitarnej uczelni. - Dorastałem w Butte, w Nebrasce, w mieście liczącym 400 mieszkańców. W mojej licealnej klasie było 24 dzieciaków, żaden z nich nie studiował na Yale – mówil (Vance studiował w tej prestiżowej uczelni).



Tim Walz motywuje Partię Demokratyczną jak trener drużyny futbolowej

Walz, który w przeszłości był m.in. trenerem szkolnej drużyny futbolu amerykańskiego, w swoim przemówieniu kilka razy odwoływał się do sportowych metafor. Jego słowa o „blokowaniu rywali i odbieraniu terenu” nawiązywały do futbolowego meczu.



- Mamy 76 dni (do wyborów prezydenckich – red.). To nic, będzie czas na wyspanie się, gdy będziemy martwi. Spędzimy ten czas na boisku – oświadczył.



- Nie wygłaszałem wielu wielkich przemówień jak to, ale wygłosiłem wiele zagrzewających do walki mów. Więc pozwólcie, drużyno, że tym zakończę - kontynuował Walz. - To czwarta kwarta. Straciliśmy punkty, ale jesteśmy w ofensywie i mamy piłkę. (...) i, rety, mamy odpowiednią drużynę. Kamala Harris jest twarda, Kamala Harris jest doświadczona, Kamala Harris jest gotowa – mówił.



Kończąc przemówienie zacytował Kamalę Harris. - Jak zawsze mówi przyszła prezydent USA, kiedy walczymy... - a delegaci zebrani na konwencji odpowiedzieli „wygrywamy”.