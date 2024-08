Czytaj więcej Polityka Gen. Bieniek: Rosjanie nie byli przygotowani na atak. Ukraińcy weszli jak w masło Zastanawia mnie fakt, że Rosja tak nieudolnie, tak niezdarnie organizuje obronę swojego terytorium. Po prostu oni nie byli przygotowani w ogóle, że ktokolwiek ich może zaatakować. Ukraińcy weszli w to terytorium jak w masło - powiedział w rozmowie z TVN24 generał Mieczysław Bieniek, odnosząc się do ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim.

Na portalach społecznościowych zawrzało, komentujący zauważają, że takie pieniądze nie zmienią w żaden sposób ich sytuacji. Jekaterina Charczenko, deputowana Dumy Państwowej z obwodu kurskiego, uspokajała, że to zaledwie „pierwsza opłata”, na najpilniejsze potrzeby. I zapowiedziała, że w niedalekiej przyszłości zostaną wprowadzone inne środki wsparcia i odszkodowań za utratę mienia.

Ale Rosjanie mają na świeżo w pamięci podobne zapewnienia kierowane do ofiar wiosennej powodzi. Mieszkańcy regionu orenburskiego złożyli ponad 600 tys. wniosków o pomoc materialną, z czego ponad połowę odrzucono. Regionalni urzędnicy uznawali zalane domy za nadające się do zamieszkania. Nic dziwnego, że ludzie podchodzą sceptycznie i do tych zapowiedzi.

Po ataku Ukraińców na obwód kurski ceny rosną

Co ciekawe, okazało się, że część restauratorów i hotelarzy postanowiła podnieść cenny po tym, jak pojawiły się informacje o przetransportowaniu w bezpieczne miejsca mieszkańców regionu kurskiego. Przyznał to w rozmowie z Putinem są, Aleksiej Smirnow. - Zdarzają się przypadki, gdy ceny w sklepach, restauracjach czy hotelach są w sposób nieuzasadniony podwyższane, by zarobić na tych, którzy ucierpieli — mówił. I dodał, że polecił Federalnej Służbie Antymonopolowej sprawdzenie tych sygnałów.

Czytaj więcej Gaz Ukraińcy przejęli część rosyjskiej instalacji gazowej. Ceny gazu wystrzeliły Gaz jest najdroższy od grudnia 2023. To efekt przejęcia przez ukraińskie wojsko terenów tuż przy granicy, w okolicy miejscowości Sudża, w obwodzie kurskim, gdzie znajduje się punkt poboru dla gazociągu o tej samej nazwie.

Jednocześnie w mediach pojawiają się informacje o gotowości Tymczasowych Ośrodków Zakwaterowania do przyjęcia obywateli rosyjskich przetransportowanych z terenów zagrożonych walkami. W obwodzie kurskim otwarto ponad 20 takich miejsc. Wysłano tam specjalistów, którzy mają zaoferować poszkodowanym pomoc psychologiczną. Również władze położonego po sąsiedzku Lipiecka utworzyły dziewięć tymczasowych ośrodków zakwaterowania, w których znajdzie się miejsce dla 4,8 tys. poszkodowanych.