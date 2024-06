Premier Węgier Viktor Orban pół roku temu mówił o niemożności przyjęcia Ukrainy do UE ze względu na wysoki poziom korupcji i rozwinięty przemysł rolniczy. „Jeśli pozwoli się ukraińskiemu rolnictwu wejść do systemu unijnego, to zniszczy go to już następnego dnia. Bez zmiany systemu dopłat rolniczych nie możemy ich zaakceptować. Konsekwencje będą straszne” – wieszczył Orban nie podając żadnych twardych danych na potwierdzenie swoich populistycznych tez.

Co ciekawe wejście Ukrainy do Unii poparł… Władimir Putin. Stwierdził, że Rosja nigdy nie sprzeciwiała się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. „Zawsze byliśmy przeciwni militarnemu rozwojowi terytorium Ukrainy, ponieważ zagraża to naszemu bezpieczeństwu. Właśnie temu byliśmy przeciwni. Ale jeśli chodzi o integrację gospodarczą, na litość boską, to jest ich wybór” – cytuje Putina gazeta RBK.