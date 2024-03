Ukraina prymusem w MFW. Rekordowe rezerwy walutowe

Fundusz zadowolony

Z kolei Kristalina Georgiewa, dyrektor zarządzająca MFW, uważa, że ​​stabilność makroekonomiczna i finansowa Ukrainy została zachowana pomimo ogromnych kosztów społecznych i gospodarczych wynikających z inwazji Rosji . - Gospodarka jest odporna, a wyniki makroekonomiczne w 2023 r. są lepsze niż oczekiwano. Wyniki i zaangażowanie Ukrainy w ramach programu są w dalszym ciągu zadowalające - uważa szefowa funduszu.

To jednak nie znaczy, że Ukraińcy zrobili już wszystko, aby swoje finanse wyprowadzić na prostą. - Niezmienny impet reform mających na celu wzmocnienie ram antykorupcyjnych i zarządzania, w tym zapewnienie skuteczności instytucji antykorupcyjnych, będzie konieczny, aby pomóc w ograniczeniu ryzyka fiskalnego, pobudzić wzrost gospodarczy i wesprzeć drogę do przystąpienia do UE - wskazuje Kristalina Georgiewa.

I też ma dla Ukraińców wskazówki na przyszłość. - Zarządzanie zewnętrznym długiem komercyjnym zgodnie z parametrami programu pomoże stworzyć niezbędną przestrzeń dla kluczowych wydatków i przywrócić zdolność obsługi zadłużenia – dodała podczas konferencji w Waszyngtonie.