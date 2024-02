Andrzej Domański: Znów będziemy jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE

Jak dodał, najważniejsza dla dynamiki wzrostu PKB będzie konsumpcja prywatna, ale istotne jest też pobudzenie inwestycji. — Na pewno cieszy nas, że drgnęły inwestycje. Jestem też umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o realizację tegorocznych dochodów z VAT i całego budżetu – powiedział Domański.

— Motory wzrostu gospodarczego powoli się rozkręcają, ale musimy udrożnić rynek kapitałowy i zapewnić stabilność prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnił.

Jego zdaniem, rządy Prawa i Sprawiedliwości zniechęciły zagranicę do inwestowania w Polsce i podważyły zaufanie do instytucji publicznych. — Konieczna jest także odbudowa instytucji państwa, które były niszczone przez ostatnie osiem lat, co odbiło się na naszej wiarygodności kredytowej. To też negatywnie wpływało na skłonność prywatnych firm do inwestowania – podkreślił Domański.