Kiedy się skończy wojna rosyjsko-ukraińska?

Wojny z udziałem krajów o sile militarnej podobnej do Rosji i Ukrainy trwały średnio 2,5 roku, co oznaczałoby, że do zawieszenia broni może dojść nawet około połowy tego roku. Z drugiej strony – jak wynika z analizy – wojny są mało przewidywalne i każda jest inna, a to sprawia, że prognozowanie na bazie przeszłości jest obarczone sporym błędem.

„Im dłużej wojna będzie trwała, tym bardziej obu stronom we znaki będą się dawać ograniczenia budżetowe, demograficzne i polityczne, a to będzie je czynić bardziej skłonnymi do rozmów – ocenia ekonomista Bloomberga Economics Alex Isakov.

Tymczasem mimo nałożenia na rosyjską ropę przez Zachód sięgającego 60 USD za baryłkę limitu cenowego jej ceny mogą przez znaczną część czasu utrzymywać się powyżej tego progu. Według ośrodka przekierowywanie do Chin i Indii ropy wcześniej sprzedawanej w basenie Morza Czarnego i Śródziemnego przekłada się na 4-5-krotny wzrost czasu transportu. Koszty transportu, realizowanego przez zorganizowaną przez Rosję flotę, sprawiają, że aby Chińczykom i Hindusom opłacało się kupować rosyjską ropę, musi ona być o około 20 USD na baryłce tańsza od obecnie kosztującej 77 USD odmiany Brent.

„80 proc. prawdopodobieństwa recesji w Rosji”

Zdaniem ośrodka mimo powtarzających się wezwań do konfiskaty zamrożonych rezerw walutowych Rosji grupa G7 najprawdopodobniej się na to nie zdecyduje. Oznaczałoby to zaostrzenie sankcji, które w zamierzeniu mają być możliwe do odwrócenia, gdyby Rosja zmieniła kurs. Większość rezerw zdeponowana jest w krajach UE, a licząca 27 krajów Unia może nie tylko mieć problem z porozumieniem się w kwestii wprowadzenia regulacji, ale też może obawiać się, ze konfiskata zaszkodzi statusowi euro jako bezpiecznej lokaty.