Nowy rząd w Paryżu i jego stare problemy

Zebrane przez agencję Bloomberga prognozy dla PKB na IV kwartał wahają się od spadku o 0,2 proc. do wzrostu o 0,2 proc. Projekcje na I kwartał są w przedziale od 0 do 0,3 proc., a na II kwartał od 0,1 do 0,6 proc. KE się spodziewa, że francuski wzrost gospodarczy lekko przyspieszy w 2024 r. i sięgnie 1,2 proc. MFW prognozuje 1,3 proc., a mediana prognoz analityków sugeruje zwyżkę o 0,7 proc. Ogólnie można szacować, że Francja już kolejny rok z rzędu będzie rozwijała się szybciej od Niemiec. Nie będzie to jednak czas boomu.

Wysokie zadłużenie

Według Komisji Europejskiej francuski deficyt finansów publicznych zmniejszy się z 4,8 proc. PKB w 2023 r. do 4,4 proc. PKB w 2024 r. Będzie to jednak w głównej mierze skutek wygaszania rządowej, antyinflacyjnej tarczy energetycznej. Można zakładać, że w kolejnych latach nadejdą większe problemy.

– Francja może mieć problem ze zmniejszaniem swojego deficytu budżetowego i poziomu zadłużenia tak szybko, jak miała nadzieję. Rząd potrzebuje znaleźć od 2025 r. oszczędności budżetowe o równowartości 0,4 proc. PKB (12 mld euro) rocznie, by zmniejszyć deficyt do poziomów, jakie zadeklarował. Co więcej, optymistycznie wygląda założenie budżetowe, że PKB będzie w latach 2025–2027 rósł o 1,7 proc. rocznie. Nasza prognoza mówi o wzroście o 1,2 proc. rocznie. Wybory w 2027 r. mogą przynieść rząd mniej odpowiedzialny fiskalnie – prognozuje Andrew Kenningham, ekonomista Capital Economics.

Według MFW dług publiczny Francji wynosił w 2023 r. 110 proc. PKB. Był więc nieco wyższy od hiszpańskiego (107,3 proc. PKB) czy portugalskiego (108,3 proc. PKB), ale niższy od włoskiego (143,7 proc. PKB). Inwestorów to nie odstrasza. W końcówce zeszłego tygodnia rentowność francuskich obligacji dziesięcioletnich wynosiła około 2,8 proc. Co prawda, w grudniowym dołku była poniżej 2,4 proc., ale w październiku zbliżała się do 3,6 proc. A jeszcze w 2021 r. była ujemna.

Indeks z zadyszką

Z kolei CAC 40, czyli główny indeks giełdy w Paryżu, zyskał przez 2023 r. blisko 17 proc., a w grudniu ustanowił historyczny rekord. Od dołka z 2020 r. wzrósł o około 105 proc., ale początek 2024 r. miał raczej słaby. Od początku stycznia spadł o ponad 2 proc.