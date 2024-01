Nawet zamożnych nie stać na ślub. Skutki spowolnienia w Chinach

Niechęć do zawierania małżeństw nie dotyczy wyłącznie zamożnych. A wręcz dotyczy przede wszystkim biedniejszych Chińczyków – wraz ze wzrostem bezrobocia wśród młodych maleje liczba zawieranych związków małżeńskich. A to wpływa na poziom urodzeń, gdyż w Chinach samotnym matkom odmawia się często świadczeń socjalnych, preferując dzieci z formalnie pełnych związków.

Sytuacja budzi zaniepokojenie decydentów, gdyż liczba ludności Chin spada drugi rok z rzędu. W zeszłym roku prezydent Xi Jiping mówił, że konieczne jest „aktywne kultywowanie nowej kultury małżeństwa i wychowywania dzieci”. Wzięły to sobie do serca władze lokalne, które wprowadziły różne środki zachęcające do zakładania nowych rodzin, w tym ulgi podatkowe, dotacje do mieszkań czy nagrody pieniężne za zawarcie związku małżeńskiego w sytuacji, gdy panna młoda ma 25 lat lub mniej.