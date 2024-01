MFW pomaga ekipie Javiera Milei w Argentynie

Najszybciej rosły ceny artykułów spożywczych dotkliwie zmniejszając możliwości finansowe obywateli, zwłaszcza starszych wiekiem. Wielu emerytów przyznaje, że nie stać ich w tej chwili na organizowanie spotkań przy grillu, co dotąd było tradycją i przyjemnością.

Reklama

Obecny poziom wzrostu cen jest największy od początku tej tendencji w latach 90., gdy kraj wychodził z okresu hiperinflacji. — Ludzie stracili kontrolę nad wzrostem cen. Reuter odnotowuje przykład właściciela sklepu mięsnego w stolicy, który pomylił się i kazał zapłacić klientowi za zakupy 35 tys. peso (43 dolary) zamiast 15 tys.. Klient wyjął pieniądze i bez słowa uregulował należność.

Czytaj więcej Gospodarka Argentyna mówi „nie” Putinowi. Nie wejdzie do BRICS, nie chce interesów z Rosją Nowy prezydent Argentyny Javier Milei odrzucił oficjalne zaproszenie do wstąpienia Argentyny do BRICS - grupy największych rozwijających się gospodarek. Jej rozszerzenie to inicjatywa Kremla szukającego sojuszników w biznesie. Milei nie chce prowadzić interesów „z komunistami”.

Nowy prezydent Javier Milei, który doszedł do najwyższego stanowiska w kraju na fali oburzenia społecznego z powodu pogarszających się warunków życia, przystąpił do walki z inflacją, ale zapowiedział, że to potrwa, zanim dojdzie do poprawy sytuacji. Ludzie muszą więc nadal zaciskać pasa, 40 proc. społeczeństwa jest już w strefie ubóstwa.

Decyzja MFW ma pomóc władzom Argentyny

Decyzja MFW powinna ułatwić władzom Argentyny działania mające ustabilizować sytuację. W zamian za tę pomoc rząd kraju zobowiązał się wypracować w tym roku nadwyżkę 2 proc. PKB w budżecie pierwotnym (bez kosztów obsługi długu).