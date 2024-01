Amerykanie: pomoc Polski kluczowa dla przyszłości Ukrainy

Podkreślała, że „porozumienie między USA i Polską w sprawie ożywienia gospodarczego Ukrainy zapewnia Ukrainie przewagę konkurencyjną”, a „pomoc Polski ponownie jest kluczowa dla przyszłości Ukrainy”.

Ważna deklaracja, jeśli się ma w pamięci blokady polskich przejść granicznych na Ukrainę.

Sektory, w których warto zainwestować w Ukrainie

Zdaniem Panny Pritzker, możliwości inwestycyjne w Ukrainie widać w sektorach: energii, transportu i logistyki, co „jest naturalnym rozwiązaniem dla polskich firm”, a także technologii i produktów związanych z obronnością. – Są możliwości, a firmy zaczynają się pojawiać, próbują je zrozumieć i zobaczyć, jak mogą się pozycjonować, zarówno pod względem tego, co mają do zaoferowania, jak i tego, z kim mogą zawrzeć partnerstwo – podkreślała Pritzker.

Tymczasem jednak Ukraina pilnie potrzebuje pieniędzy podtrzymujących wysiłek obronny tego walczącego o wolność kraju. W Kongresie USA trwają gorączkowe negocjacje amerykańskiej pomocy. To po pierwsze wsparcie wojskowe warte 45-50 mld dol., a po drugie bezpośredni zastrzyk do budżetu blisko 12 mld dol., który ma finansować potrzeby, m.in. ukraińskich służb ratunkowych, tamtejszej ochrony zdrowia czy oświaty. Do tego dochodzi 4–5 mld dol. z USA na różnego rodzaju pomoc gospodarczą.

Co z zamrożonymi aktywami rosyjskimi

Czy do odbudowy Ukrainy wykorzystane zostaną zamrożone przez Zachód po wybuchu wojny aktywa rosyjskie, z których same rezerwy banku centralnego Rosji wyceniane są na 300 mld dol.? Kraje G7 rozważają wykorzystane tych rezerw.- Przywódcy są zdecydowani zbadać wszystkie możliwe możliwości pomocy Ukrainie w uzyskaniu odszkodowania od Rosji, zgodnie z naszymi własnymi systemami prawnymi i prawem międzynarodowym – podkreśla Pritzker. Pracują zespoły badające, w jaki sposób można to przygotować prawnie. W każdym kraju konieczne będzie uchwalenie przepisów, które pozwolą na wykorzystanie funduszy. Termin, bo rzecz wydaje się pilna? Terminu – przyznała otwarcie Penny Pritzker - niestety nie jest w stanie podać.