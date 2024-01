Z ankiety przeprowadzonej 4-6 stycznia wśród 1282 inwestorów wynikło, że wskaźnik Sentixa zwiększył się do minus 15,8 pkt, z minus 16,8 pkt w grudniu. Analitycy pytani wcześniej przez Reutera spodziewali się jeszcze lepszego wyniku, minus 15,5 pkt.

Na ostatecznym rezultacie zaważyły opinie z Niemiec, najważniejszej gospodarki strefy, gdzie nastroje pogorszyły się. „To nie jest jeszcze zwrot sytuacji. To po części wynik Niemiec, których gospodarka jest nadal w recesji, a tym samym w kryzysie” — ocenia firma badawcza.

Wskaźnik oczekiwań w strefie euro poprawił się do minus 8,8 pkt z minus 9,8 w grudniu. Był to czwarty kolejny wzrost do najwyższej wartości od lutego 2023. Wskaźnik bieżącej sytuacji był także lepszy, zwiększył się trzeci kolejny miesiąc do minus 22,5 pkt z minus 23,5 w grudniu.