Rubel wśród trzech najgorszych walut rynków wschodzących. Stracił najwięcej od dekady

Według danych moskiewskiej giełdy w 2023 roku dolar umocnił się w stosunku do rubla o 29,27 proc., W 2014 roku, kiedy to Rosja zajęła ukraiński Krym, za czym poszły pierwsze zachodnie sankcje, dolar podrożał w Rosji o ponad 70 proc. z 32,8 do 56 rubli.

O wojnie w Rosji się nie mówi

Rosyjscy analitycy rynkowi jak ognia unikają wymieniania rozpętanej przez Krem wojny i jej konsekwencji dla rosyjskiej gospodarki, jako głównej przyczyny spadku wartości rubla, późną reakcję Banku Rosji na brak dewiz w kraju. Wymuszona w końcu przez brak walut na rosyjskim rynku (a co za tym idzie gwałtownym ich drożeniem na giełdzie) decyzja Banku Rosji o obowiązkowej dla rosyjskich eksporterów odsprzedaży zysków w walutach obcych na krajowym rynku wsparły rosyjską walutę pod koniec roku.

Wiktor Tuniej szef korporacyjnej analityki biznesowej w banku „Dom.RF”, w wypowiedzi dla gazety RBK przypomina, że dla walut światowych rok 2023 był rokiem względnej stabilności kursu walutowego.

- Oprócz rubla mocno ujemną dynamikę zaobserwowano tylko w dwóch walutach dużych krajów rozwijających się - lirze tureckiej (minus 60 proc. w stosunku do dolara) i peso argentyńskim ( minus 350 proc.) - wylicza.

Aleksandr Isakow główny ekonomista Bloomberg Economics dla Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej dodaje, że indeks walut rynków wschodzących względem dolara w 2023 r. pozostał praktycznie niezmieniony. „To sugeruje, że ogólne czynniki gospodarcze zewnętrzne odegrały minimalną rolę w dynamice kursu rubla” – podsumowuje.