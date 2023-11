W Niemczech nie ma już kto pracować. "Utracimy dobrobyt"

Zielona transformacja a gospodarka

W rozmowie z „Bild am Sonntag” Dulder zaapelował też do rządu Niemiec o zmianę polityki klimatycznej. „Jeśli koalicja wprowadzi w życie wszystko to, co sobie założyła, Niemcy nie będą już w stanie konkurować na arenie międzynarodowej” – ocenił.

Dulger powiedział, że coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z działalności, bo wymaga się od nich inwestycji, których nie są w stanie zrealizować. „Tracimy obecnie struktury gospodarcze, których tak łatwo nie odzyskamy” – powiedział. Jak dodał, cele klimatyczne muszą zostać osiągnięte przy pomocy instrumentów gospodarki rynkowej, a nie „regulacjami gospodarki centralnie planowanej”.