Niemcy zaczną pobudzać gospodarkę od pomocy przemysłowi

Rada ekspertów przewiduje, podobnie jak rząd federalny że w tym roku gospodarka Niemiec zmaleje o 0,4 proc. PKB, a w 2024 r. zanotuje wzrost o 0,7 proc., mniejszy od 1,3 proc. zakładanych przez rząd. Rada przewiduje także, że inflacja wyniesie w tym roku 6,1 proc., a za rok zmaleje do 2,6 proc.

W październiku inflacja zmalała do 3,8 proc. z 4,5 proc. we wrześniu — podał Destatis. To wynik znacznego spadku cen energii. Baryłka ropy Brent kosztowała poniżej 90 dolarów, a ceny energii zmalały o 3,2 proc. wobec października 2022. Ceny żywności rosły bardziej, o 6,1 proc. ale również nastąpił ich spadek wobec 7,5 proc. we wrześniu.. Np. masło staniało o 28 proc. r/r., ale oliwa z oliwek zdrożała o 38 proc.

Kryzys energetyczny i mniejsze dochody realne na skutek inflacji mają nadal wpływ na prognozy krótkoterminowe, wysokie stopy procentowe hamują budownictwo i inwestycje — wyjaśnili eksperci. — Aby przezwyciężyć słaby wzrost Niemcy muszą inwestować w swą przyszłość. To wymaga większej wydajności dzięki innowacjom, inwestycjom i większej dynamice w tworzeniu startupów — stwierdziła Monika Schnitzer, przewodnicząca tej rady. Jej zdaniem, pilne są też reformy w systemach podatków i emerytur.

Czytaj więcej Rynek pracy Niemcy w zastoju. Bezrobocie było w październiku większe od przewidywanego Liczba Niemców szukających pracy w październiku zwiększyła się o 30 tys., do 2,678 mln, czyli o 1 punkt procentowy wobec września, do 5,8 proc. — podał urząd zatrudnienia. Analitycy pytani wcześniej przez Reutera szacowali liczbę nowych bezrobotnych na 15 tys. osób.

Ożywieniu gospodarki ma służyć zmasowany plan pomocy sektorowi przemysłu poprzez obniżenie cen elektryczności. Mają temu służyć znaczne obniżki podatków i subwencje do 2028 r. na łączną sumę 12 mld euro. Rząd zamierza obniżyć podatek od elektryczności z 1,537 centima za kilowatogodzinę do europejskiego minimum 0,05 centima za kWh — początkowo do 2025 r., z możliwością przedłużenia o 3 lata — podała AFP. Ponadto firmy energochłonne skorzystają z przedłużenia o 5 lat rozwiązań pozwalających kompensować część ich kosztów związanych z rynkami praw do emitowania spalin.