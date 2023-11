Konflikt Hamas-Izrael. Kilka ekonomicznych scenariuszy na przyszłość

Mimo wsparcia dla Izraela, administracja USA przyjęła ostrożne podejście do rynków ropy naftowej, łagodząc nawet sankcje wobec Wenezueli.

Przywrócenie sankcji wobec Iranu jest mało prawdopodobne. W 2023 r. irańska produkcja ropy naftowej wzrosła o 600 000 baryłek dziennie do 3,14 mln. Ogólnie rzecz biorąc nadal oczekujemy, że ceny ropy naftowej w 2024 roku wzrosną średnio o do 90 dol. za baryłkę , co oznacza wzrost o 4 USD w porównaniu z ostatnią prognozą Allianz Trade.

Co może pójść nie tak?

Scenariusz pesymistyczny zakłada kryzys humanitarny lub/i incydent wojskowy , które mogłyby doprowadzić do eskalacji konfliktu regionalnego, wywołując bezpośrednią interwencję Iranu i USA. Ataki na kluczową infrastrukturę w regionie zakłóciłyby handel z Izraelem i Zachodem, zwiększając (według wyliczeń Allianz Trade) globalne koszty logistyczne o 4 proc. Wzrost PKB w Izraelu zmieniłby się w spadek, ponieważ zwiększona niestabilność wpływa na handel międzynarodowy i obniża przychody; Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie mogłyby również wpaść w recesję ze względu na zmniejszoną skłonność do inwestowania w regionie, co z kolei miałoby wpływ na nieruchomości i usługi.

Eskalacja konfliktu mogłaby skłonić kraje OPEC Plus do uzgodnienia drastycznego cięcia produkcji ropy i przypomnieć Zachodowi embargo z lat 1973/74, które wyłączyło 7,5 proc. światowej produkcji. Potencjalne cięcie o kolejne 10 mln baryłek (około 10 proc. globalnego popytu (36 proc. produkcji ropy naftowej OPEC w październiku 2023 r.) miałoby wpływ na ceny w roku naznaczonym wyborami w wielu krajach . Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może spowodować powrót inflacji ze względu na rosnące koszty energii i transportu.