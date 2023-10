Smutna brytyjska jesień, gorsze święta

Zaufanie do gospodarki brytyjskich konsumentów, najstarsza tego rodzaju ankieta na Wyspach robiona przez instytut GfK wykazała, że ten wskaźnik zmalał w październiku do minus 30 pkt z minus 21pkt we wrześniu. Był najgorszy od 3 miesięcy, a spadek o 9 pkt był największy od jednorazowej ankiety GfK na początku pandemii w 2020 r. Ostatni raz, gdy nastroje pogorszyły się jeszcze bardziej zanotowano w grudniu 1994. Ekonomiści pytani przez Reutera. przewidywali lekką poprawę do minus 20 pkt.

- Tak duże pogorszenie wskazuje, że kryzys kosztów utrzymania i po prostu brak dość pieniędzy na związanie końca z końcem są nadal poważną dolegliwością dla wielu konsumentów — stwierdził Joe Staton, dyrektor działu strategii wobec klientów w instytucie.

Inflacja konsumencka wyniosłą we wrześniu 6,7 proc., była największa w gronie krajów rozwiniętych gospodarczo, choć zmalała z rekordu 11,1 proc. w październiku 2022. Większość ekonomistów oczekuje, że inflacja zmaleje w październiku z powodu mniej niekorzystnego porównania rocznych cen energii, ale średnie koszty utrzymania są nadal o ok. 17 proc. większe niż dwa lata temu.

Nie jest zaskoczeniem, że gotowość rodzin do robienia większych zakupów zmalała rekordowo, choć tez wskaźnik był lepszy niż rok temu, ale będzie problemem dla handlu w okresie przed świętami.

Handel ma już poważny problem zmasowanego wzrostu kradzieży artykułów spożywczych i piwa. oraz brutalnych napaści na sprzedawców i właścicieli sklepów. — Przestaliśmy zawiadamiać o tym policję, bo mamy wrażenie, że z powodu cięć budżetu czy z innych powodów przestała na nie reagować tak jak powinna — powiedział Reuterowi właściciel sklepu spożywczego w Croydon, Ben Selvaratnam. Sklepikarzy denerwuje to, że policja rzadko ściga tych, którzy ukradli towary za mniej niż 200 funtów.