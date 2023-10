Izraelska gospodarka w stanie wojny. Technologia zawiodła globalnego lidera

Nie odbędą się zaplanowane na najbliższe tygodnie konferencje i sympozja. Nvidia, światowy lider w produkcji półprzewodników, odwołał szczyt technologiczny zaplanowany na przyszły tydzień w Tel Awiwie. Miał na nim wystąpić prezes Jensen Huang. Działalność zawiesił FedEx.

Ale mało kto jest w stanie zrozumieć, jak mogło dojść do tak szeroko zakrojonej akcji Hamasu w sytuacji, kiedy to Izrael właśnie od lat uważany był za kluczowego dostawcę usług wywiadowczych.

Firmy w Izraelu po ataku Hamasu działają "najlepiej jak potrafią"

Według informacji Izraelskiego Stowarzyszenia Przemysłu fabryki i przetwórnie funkcjonują w takim stopniu, jak jest to możliwe. Kluczowe jest to, by nie zabrakło żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby. — Wszystkie firmy mają działać najlepiej jak potrafią, mimo ewidentnych problemów, kłopotów z dotarciem do pracy, a więc i brakiem siły roboczej. Teraz okazało się, jak ważne było zbudowanie naszej niezależności gospodarczej. Nawet w wyjątkowo trudnych czasach naszym obywatelom nie brakuje niczego — powiedział Ron Tomer, prezes stowarzyszenia w rozmowie „The Times of Israel”.

Ale firmy globalne już nie są tak odważne. Intel, który jest największym pracodawcą i eksporterem w tym kraju, nie chciał informować mediów, czy produkcja półprzewodników nie ucierpiała. — Dokładnie monitorujemy sytuację i robimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom — powiedział tylko rzecznik Intela w Izraelu.