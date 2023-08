Polacy w czołówce podróżujących do Rosji. Czy tym danym można wierzyć?

– Obywatele UE nadal mają więzi humanitarne i biznesowe w Rosji, ponadto wielu ma tu krewnych, więc głównym celem wizyt są podróże służbowe i prywatne, a także nauka i praca – wyjaśnia Dmitrij Gorin, wiceprezydent Rosyjskiego Związku Branży Turystycznej (PCT). Biorąc pod uwagę brak bezpośredniej komunikacji lotniczej między Rosją a krajami UE, przekraczanie granicy odbywa się albo przez granicę lądową, albo przez lotnicze punkty tranzytowe, kraje Turcji, Bliskiego Wschodu i WNP – dodaje ekspert.

Jednak lądowe przekraczanie granicy jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, dla obywateli posiadających zezwolenie na pobyt lub obywatelstwo – zaznacza ekspert. Ograniczenia lotów z Rosją i nierozwiązany problem opłat dla turystów zagranicznych oznaczają, że zagraniczne karty bankowe nie działają w Rosji, co spowalnia ożywienie turystyki przyjazdowej - dodaje Gorin.

Wzrost liczby turystów z Niemiec w Stowarzyszeniu Organizatorów Turystyki Rosji (ATOR) tłumaczy się tym, że są to „Niemcy rosyjscy” czyli byli obywatele Rosji, którzy przenieśli się do Niemiec. A przyjeżdżają głównie w odwiedziny do swoich krewnych na wizach turystycznych z tego kraju kraju, ponieważ „turoperatorzy nie ustalają rzeczywistego ruchu turystycznego z tego kraju".