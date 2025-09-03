Aktualizacja: 03.09.2025 13:41 Publikacja: 03.09.2025 12:57
Foto: AdobeStock
Po około 10-proc. przecenie WIG20 od szczytu popyt wreszcie się przebudził. Wtorkowa sesja przyniosła już kontrę kupujących, która w środę jest kontynuowana. Indeks dużych spółek zyskuje przed południem 1,2 proc. i wybija się ponad 2800 pkt. Wśród krajowych dużych spółek najmocniejsze są Orlen i Dino Polska, które rosną po blisko 3 proc. Na zielono świeci jednak większość blue chips, a tylko Pepco Group, Allegro i Żabka Group tracą po około 0,3 proc.
Indeks polskich dużych firm jest przed południem najsilniejszy w Europie. Podobne tempo zwyżki notuje paryski CAC40. Niemiecki DAX jest 0,6 proc. na plusie po wczorajszym spadku o 2,3 proc. W górę rosną też kontrakty na amerykańskie indeksy. Początek wczorajszej sesji w USA był ciężki, ale w końcówce udało się odrobić część strat.
Głównym wydarzeniem dnia z perspektywy krajowych inwestorów będzie ogłoszenie decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek spodziewa się obniżki, prawdopodobnie o 25 pkt baz. Banki jak na razie umacniają się.
Ostatnie spadki częściowo odrabia także złoty. Kurs USD/PLN zniżkuje dziś o 0,35 proc., do 3,64 zł. Za euro inwestorzy płacą 4,25 zł, o 0,25 proc. mniej niż na zamknięciu we wtorek. Wciąż zwyżkuje złoto, które wzbiło się nawet do 3546,66 dol. za uncję.
