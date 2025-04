Nasdaq Composite zyskiwał w środę wieczorem aż 8,4 proc., S&P 500 rósł o 6,5 proc., a Dow Jones Industrial o 5,7 proc., czyli o ponad 2000 pkt. Bitcoin drożał o ponad 6 proc. i kosztował ponad 81 tys. USD. Inwestorzy reagowali w tak euforyczny sposób na najnowszą decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą ceł.

Trump ogłosił 90-dniowy rozejm w wojnie handlowej. W ramach tego rozejmu, tzw. cła wzajemne na towary ze wszystkich krajów świata oprócz Chin, zostaną obniżone do 10 proc. Cło wynoszące 10 proc. ma również obejmować import z Kanady i Meksyku. W ciągu kolejnych 90 dni mają się toczyć negocjacje dotyczące ich przyszłych stawek. Karne cła na towary z Chin mają zostać natomiast podniesione ze 104 proc. do 125 proc. To odwet za to, że w środę Chiny podwyższyły karne cło na amerykańskie dobra z 34 proc. do 84 proc.

- Nie stosujcie odwetu, a będzie nagrodzeni – zapewnił Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu. Bessent stwierdził również, że Trump zawsze planował wycofać się ze swoich szeroko zakrojonych planów taryfowych dla dziesiątek krajów zaledwie kilka dni po ich ogłoszeniu. - To była jego strategia od samego początku – powiedział sekretarz skarbu. - Można nawet powiedzieć, że sprowokował Chiny do zajęcia niekorzystnej pozycji – dodał Bessent.

- Świat jest gotowy pracować z prezydentem Trumpem nad tym, by naprawić globalny handel, a Chiny wybrały inną drogę - powiedział natomiast Howard Lutnick, sekretarz handlu USA.