Czy rząd Friedricha Merza da impuls rozwojowy

„Pozostają więc trzy opcje na zwiększenie wsparcia fiskalnego, ale będą potrzebowały one czasu, by mogły być wdrożone. Pierwszą byłoby wspólne europejskie finansowanie na rzecz zwiększenia wydatków obronnych. Jeśli zostałoby potraktowane jako grant, to nie łamałoby niemieckich zasad dotyczących „hamulca zadłużenia”. Może się też okazać, że Die Linke zagłosuje za zmianami konstytucyjnymi, pod warunkiem że wzrosną wydatki na inwestycje. Trzecią opcją jest uruchomienie przez rząd klauzuli wyłączającej w odpowiedzi na zdarzenie zewnętrzne, które wywiera dużą presję na niemieckie finanse publiczne. To powinno dać więcej przestrzeni fiskalnej w roku uruchomienia tej klauzuli. Wydatki sfinansowane za pomocą dodatkowego długu muszą być jednak związane z tym zdarzeniem zewnętrznym i jest ryzyko, że zostaną później zakwestionowane przez sąd konstytucyjny” – napisali analitycy Goldman Sachs.

Rynek oczekuje od nowego rządu czegoś, co będzie bardzo trudne do przeprowadzenia. Nadzieja, że to się uda, przyczyniła się jednak do tego, że DAX zyskał od początku roku prawie 13 proc., a od listopada zeszłego roku (czyli rozpadu koalicji SDP–Zielonych–FDP) wzrósł o 18 proc.

Czas stagnacji

Zachowanie indeksu DAX mocno kontrastowało w ostatnich kwartałach z kondycją gospodarki niemieckiej, która od końcówki 2022 r. balansuje na krawędzi recesji. Czwarty kwartał 2024 .r. przyniósł spadek PKB o 0,2 proc kw./kw., a zebrane przez agencję Bloomberga prognozy dla PKB na pierwszy kwartał 2025 r. wahają się od spadku o 0,1 proc. do zwyżki o 0,3 proc.