Regulacje to podstawa Rynków Kapitałowych

Tomasz Bardziłowski, prezes zarządu GPW, podczas debaty panelowej poświęconej Unii Rynków Kapitałowych zwrócił uwagę, że regulatorzy powinni w dużym stopniu zwracać uwagę na potrzeby rynkowe małych i średnich spółek. – Te spółki stanowią serce gospodarki europejskiej. Musimy się skupiać na tym, by rozwijać dla nich także mniejsze rynki – mówił prezes GPW.

– Nieporozumieniem jest mówienie, że Unia Oszczędności oraz Inwestycji doprowadzi do stworzenia jednolitego, scentralizowanego rynku kapitałowego w Europie. Warunkiem sukcesu tej unii jest bowiem istnienie kwitnących rynków lokalnych – przekonywała natomiast Maria Luís Albuquerque, unijna komisarz ds. usług finansowych i Unii Oszczędności oraz Inwestycji.

Przyznała, że zmniejszenie barier regulacyjnych jest niezbędne dla rozwoju europejskiego rynku kapitałowego, ale jednocześnie trzeba zapewnić, by ten rynek był bezpieczny dla jego uczestników. Przytoczyła też dane mówiące, że rocznie z UE uciekają oszczędności warte około 300 mld euro. Trafiają na inne rynki.– Wciąż jesteśmy zdeterminowani, by zapewnić bezpieczeństwo na rynkach, ale możemy jednocześnie usprawniać procesy – zapewniał natomiast Klaus Löber, przewodniczący Komitetu Nadzoru CCP w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Potrzebna szybkość

– Kupuj Europę, zanim będzie za późno – przekonywał natomiast Stéphane Boujnah, prezes grupy giełdowej Euronext. Stwierdził, że europejskie akcje są bardzo nisko wyceniane względem amerykańskich i że nie usprawiedliwia tego to, że USA mają obecnie lepsze perspektywy rozwoju niż strefa euro. – Wirus inflacji został już wpuszczony do organizmu gospodarczego Ameryki – przekonywał szef Euronextu.

Boujnah stwierdził też jednak, że UE potrzebuje szybkich i głębokich zmian regulacyjnych, by nie stać się „wielkim muzeum rynków kapitałowych”. – Nie potrzebujemy kolejnych paneli mówiących nam, co mamy robić. Potrzebujemy szybkości i prostoty – przekonywał prezes Euronextu. Zwrócił uwagę m.in. na to, że unijne regulacje ostrożnościowe obowiązujące banki oraz ubezpieczycieli mocno ograniczają im angażowanie się na rynkach kapitałowych. – Te regulacje są kapsułą czasu z kryzysu z lat 2008–2012. Wtedy obawiano się, że jest zbyt dużo ryzyka w portfelach. Teraz wszyscy mówią, że tego ryzyka jest za mało – przekonywał.