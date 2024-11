Jak radzą sobie na GPW firmy rodzinne? Duża odporność, ale wyzwaniem sukcesja

Z raportu wynika, że siedziby spółek rodzinnych są skoncentrowane w czterech województwach: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim. Pod względem liczby spółek rodzinnych notowanych na GPW uwzględnionych w analizie zdecydowanie wygrywa Mazowsze. Zlokalizowane są tutaj 54 spółki tego typu, czyli niemal co trzecia giełdowa firma rodzinna w Polsce. W Wielkopolsce, w woj. łódzkim, czy podlaskim ponad 75 proc. spółek na GPW to firmy rodzinne, co świadczy o silnym zakorzenieniu tych spółek w lokalnych gospodarkach i społecznościach. W regionach: lubelskim i warmińsko-mazurskim nie ma w ogóle spółek o rodzinnym charakterze, które byłyby notowane na GPW.

Tylko 9 spośród 172 analizowanych firm rodzinnych ujawniło w swoim akcjonariacie fundacje rodzinne.

Finanse spółek rodzinnych na GPW

- W ostatnich trzech latach spółki rodzinne osiągnęły dodatnie wyniki finansowe na poziomie EBITDA zapewniając właścicielom zyski na poziomie 8-9 proc., to mniej niż pozostałe podmioty (13-15 proc.) , ale spółki rodzinna wypracowały w ubiegłym roku wyższy poziom marży zysku netto niż pozostałe – relacjonuje - Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka z Grant Thornton.

Wśród spółek rodzinnych sektorem osiągającym najwyższe przychody oraz wynik finansowy na poziomie EBITDA jest branża artykułów codziennego użytku. Podobnie jak w przypadku całej giełdy, również wśród spółek rodzinnych, segment przetwórczy odgrywa istotną rolę, plasując się na 2. miejscu pod względem przychodów oraz 3. miejscu pod względem wyniku finansowego na poziomie EBITDA. Wysokie rentowności generowane w branży telekomunikacyjnej uplasowały ją na kolejno 3. i 2. miejscu na całym rynku GPW oraz wśród spółek rodzinnych (odpowiednio 7. i 5. miejsce pod względem przychodów).

- Długookresowo spółki rodzinne wykazują wysoką odporność na zmienność warunków rynkowych, mają długoterminowe strategie inwestycyjne i plany rozwojowe, to jest ważne dla inwestorów – uważa Dariusz Mejszutowicz, wicedyrektor Działu Rynku Pierwotnego, GPW.



GPW pomaga w budowaniu wizerunku i pozyskiwaniu finansowania firmom rodzinnym

Z badania wśród firm rodzinnych na GPW wynika, że co czwarta dostrzega, że jej rodzinny charakter przynosi korzyści we współpracy z klientami, a co piąta – z instytucjami finansowymi i dostawcami. Ale też większość (84 proc.) spółek rodzinnych wymienia pozytywne efekty bycia na GPW, przede wszystkim budowanie reputacji na rynku. Na pytanie o to, w jaki sposób fakt bycia notowanym na giełdzie pomaga ich wizerunkowi, ponad połowa ankietowanych spółek spontanicznie (w ramach pytania otwartego) powiedziało, że zwiększa to ich wiarygodność – poprzez większą transparentność łatwiej zdobywają zaufanie klientów, kontrahentów i innych uczestników rynku. Tyle samo uważa, że status spółki publicznej ułatwia im dostęp do finansowania, a co piąta - podnosi jej prestiż (są postrzegane jako bardziej profesjonalnie zarządzane).