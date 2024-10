Chcesz kupić akcje Żabki? Masz czas tylko do godz. 15.00

Czytaj więcej Giełda Żabka mocno rozgrzała rynek. IPO już jest sukcesem Na globalnym rynku debiutów panuje umiarkowany optymizm. Końcówka roku zapowiada się jednak bardzo ciekawie. Globalne statystyki wyjątkowo podbije Polska.

Trigon DM zastosował dwa podejścia – metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz porównawczą. Z tej pierwszej otrzymał wartość 26,1 mld zł, natomiast z drugiej 23,3 mld zł. Eksperci podkreślają, że Żabkę cechuje wyjątkowy profil dynamiki, z silną średnioroczną stopą wzrostu EBITDA w porównaniu z innymi spółkami z branży. Jeśli przyjęlibyśmy 50-proc. wagę każdej z metod, otrzymujemy wartość 24,7 mld zł. Czyli o prawie 15 proc. wyższą od wyceny z IPO (przy cenie maksymalnej).

Z kolei BM Pekao wycenia Żabkę w zakresie 18,74–23,81 mld zł na podstawie wyceny DCF, co implikuje zakresy wskaźnika ceny do zysku na 2025 r. między 22,1 a 28,1. Analitycy BM Pekao wśród czynników ryzyka związanych z zakupem akcji Żabki zwracają m.in. uwagę na krajowe przepisy dotyczące handlu w niedziele. Obowiązujący tego dnia zakaz handlu ma pozytywny wpływ na działalność sklepów Grupy Żabka, gdyż jest to jedna z niewielu sieci handlowych, które nadal działają w niedziele.

Jakie plany ma Żabka?

Żabka to największa w Polsce siec sklepów franczyzowych, jest ich już około 10,5 tys. Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Aktualnie właścicielem Żabki jest amerykański fundusz CVC, który kupił ją w 2017 r. od Mid Europa Partners.

- Chcemy pozostać akcjonariuszem spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju – tak ofertę publiczną komentuje Krzysztof Krawczyk, przewodniczący rady dyrektorów grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners.

Żabka chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Na razie spółka nie planuje wypłaty dywidendy.