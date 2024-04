WIG20 znów nie może sforsować poziomu 2500 pkt

Sporo dzieje się na rynku metali szlachetnych. Tam widzimy wyraźną korektę. Złoto traci na wartości prawie 1,5 proc. i zjechało już poniżej 2300 USD za uncję. Prawie 1,7 proc. traci z kolei srebro. Spokojniej jest na rynku ropy naftowej, która nieznacznie drożej.

Dzisiejsza sesja to przede wszystkim odczyty PMI dla głównych gospodarek, ale także i wspomniany już sezon wynikowy. Czy będą to nowe impuls do handlu?