Łowy na dywidendy czas rozpocząć

Na dwucyfrową stopę dywidendy mogą też liczyć akcjonariusze spółki AC. Jej zarząd rekomenduje 3 zł na akcję (wcześniej proponował 2,5 zł). Z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 16 maja wynika, że proponowanym dniem dywidendy będzie 27 maja, a na konta akcjonariuszy ma ona popłynąć 4 czerwca.

Wysokie, zbliżone do 10 proc., stopy dywidendy w tym roku akcjonariuszom zaoferować mogą też takie spółki, jak Passus, Eurotel czy OT Logistics.

Najnowsze rekomendacje

W poniedziałek na rynek napłynęło kilka raportów bieżących dotyczących tegorocznych wypłat.

Zarząd cyber_Folks zarekomendował, żeby z zysku za 2023 r. na dywidendę trafiło 21,2 mln zł, co daje 1,5 zł na akcję. Proponuje też skup do 48 tysięcy akcji własnych. Władze technologicznej spółki zasygnalizowały, że w kolejnych latach dywidenda powinna być coraz wyższa.

W poniedziałek na rynek trafiły też wieści w sprawie dywidendy od NTT Systemu (zarząd rekomenduje, by wypłacić dywidendę w wysokości nieprzekraczającej 0,12 zł na akcję, co przekłada się na łączną kwotę 1,6 mln zł) oraz od Grupy Kęty, która co roku hojnie dzieli się zyskiem.

W tym roku zarząd drugiej z wymienionych firm rekomenduje, żeby za 2023 r. na dywidendę trafiło łącznie 539,3 mln zł, co daje 55,7 zł na akcję. Jako dzień dywidendy proponuje 21 sierpnia, a rekomendowane terminy wypłaty to 4 września (183,9 mln zł, czyli 19 zł na akcję) oraz 6 listopada (pozostałe 355,3 mln zł, czyli 36,7 zł).