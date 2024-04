Globalny rynek debiutów się budzi. Czas na Polskę

– Jak mocny jest obecnie apetyt inwestorów, pokazuje chociażby transakcja sprzedaży akcji banku BNP Paribas Polska przez jego głównego akcjonariusza, w której to BM PKO BP uplasowało akcje o wartości prawie 900 mln PLN z dyskontem na dawno nieobserwowanym poziomie poniżej 4 proc. – wskazuje Bende. Zaznacza jednak, że drugi aspekt to gotowość samych spółek do powrotu na rynek IPO i tu widać odrobinę opóźnioną reakcję w stosunku do poprawy nastrojów rynkowych.

– Dużo spółek analizuje to jako potencjalną drogę częściowego wyjścia z inwestycji lub odpowiedź na dostęp do kapitału rozwojowego, który nie wymaga oddania kontroli. Jednak przed nimi jeszcze długa droga – podsumowuje.

Inwestorów nie brakuje

Sebastian Huczek, wiceprezes INC, ocenia, że pewne oznaki ożywienia na krajowym rynku IPO widać.

– W piątek zakończyliśmy ofertę firmy Mentzen, która zakończyła się sporą nadsubskrypcją. Wiadomo, że ta oferta cieszyła się ponadprzeciętnym rozgłosem medialnym, ale biorąc pod uwagę liczbę i średnią wartość zapisów, to nie jest tak, że dla inwestorów była to tylko ciekawostka – mówi. Dodaje, że ciekawy projekt przyciągnął wielu inwestorów, co jest zdrowym objawem, wskazującym, że akcje nie są już traktowane jako aktywo zbyt ryzykowne. DM INC na drugi kwartał planuje przeprowadzenie kilku ofert. Wśród nich będzie m.in. spółka z branży IT z mniejszą ofertą, a także planowana jest większa emisja firmy z branży foodtech: Botaniki Farm.