Szkolna Internetowa Gra Giełdowa czeka na ochotników

SIGG składa się z dwóch części: inwestycyjnej - polegającej na inwestowaniu wirtualnych pieniędzy w akcje i ETF-y oraz kontrakty terminowe (w drugim etapie) oraz edukacyjnej – polegającej na samokształceniu i weryfikacji zdobytej wiedzy poprzez wyzywanie na pojedynki wiedzy innych uczestników projektu.

Każdy zespół posiada jeden rachunek inwestycyjny oraz określoną kwotę wirtualnych pieniędzy. Zadaniem młodzieży jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na GPW: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie podejmują decyzję o tym, w jakie spółki giełdowe lub instrumenty finansowe chcą zainwestować i dokonują transakcji. Aplikacja SIGG doskonale odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala uczniom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie. Udział w projekcie jest także lekcją z zakresu zarządzania ryzykiem, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty giełdowe.

Od 6 do 10 listopada trwać będzie gra testowa. 13 listopada rozpocznie się pierwszy etap rywalizacji (handel akcjami i ETF-ami). Potrwa on do 12 stycznia 2024 r. Drugi etap rozpocznie się 26 lutego i potrwa do 29 marca. Uczestnicy będą w nim handlować kontraktami terminowymi. Od 8 do 12 kwietnia przewidziana jest dogrywka dla najlepszych zespołów w województwach. Na 25 kwietnia przewidziano wielki finał SIGG na sali notowań GPW.

Od 6 listopada do 15 stycznia uczestnicy będą mogli uczestniczyć też w części edukacyjnej SIGG.

Nagrody przewidziane zostały zarówno w części edukacyjnej, jak i inwestycyjnej projektu. Najlepsze klasy, które uzyskają najwyższe wyniki na platformie edukacyjnej zostaną nagrodzone (pięć najlepszych klas otrzyma dofinansowanie przyjazdu do siedziby GPW). Na zwycięski zespół czeka 10 tys. zł. Nagrody pieniężne otrzymają także zespoły oraz nauczyciele będący na kolejnych miejscach rankingu (od 1. do 26. miejsca). Ponadto przewidziane zostały atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe dla uczniów z najlepszymi wynikami punktowymi w ramach platformy edukacyjnej SIGG.

Partnerami medialnymi projektu są Gazeta Giełdy i Inwestorów "Parkiet" oraz "Rzeczpospolita".