Bary i puby szykują się na Euro 2024. Niepotrzebnie

Choć kibice piłki nożnej zazwyczaj są ważną grupą klientów choćby w barach i pubach, to wiele wskazuje na to, że tego typu miejsca nie mają co liczyć na wielkie zyski w związku z rozpoczynającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. O ile w lokalach gastronomicznych standardem są telewizory, które w razie potrzeby mogą posłużyć widzom podczas transmisji meczu, niemniej nie jest to zjawisko, które może zmienić sytuację finansową gastronomii.

Zyski pubów i sklepów zależą w dużej mierze od wyników polskiej reprezentacji na Euro 2024

- W Polsce bary sportowe, nastawione na transmisje tego typu spotkań i grupujące wokół nich swoją klientelę, nie stały się tak popularne jak w Niemczech czy Wielkiej Brytanii — mówi szef dużej sieci gastronomicznej. - Co więcej, były próby ich uruchomienia, ale wiele upadło, co pokazuje, że polski kibic może lubi oglądać mecz w grupie, ale wystarcza mu do tego domowa kanapa — dodaje.

Branżowi eksperci przyznają, że faktycznie Euro 2024 gastronomii dodatkowych zysków nie da. - Podejście konsumentów do celebracji takich wydarzeń zmieniło się w ostatnich latach, szczególnie pod wpływem pandemii Covid-19, która zwiększyła znaczenie domowych imprez i spotkań w mniejszych grupach - mówi Marcin Lenkiewicz, wiceprezes Grupy BLIX. Sprzyja takiej celebracji kilka czynników, takich jak dostępność szerokiego wyboru produktów, atrakcyjne promocje oraz łatwość organizacji domowych spotkań.