Pub odwiedzany przez ofiary Kuby Rozpruwacza na sprzedaż

Na początku tygodnia cztery puby prowadzone przez spółkę East London Pub Co. zostały zamknięte po tym, jak pod koniec 2023 roku firma złożyła wniosek o upadłość. Portfolio ELPC składa się z kojarzonego z Kubą Rozpruwaczem pubu The Ten Bells w Spitafields, oraz innych londyńskich pubów - The Gun w Spitafiedls, The Saxon w Clapham i The Lock Tavern w Camden.

Dwie ofiary Kuby Rozpruwacza

Skojarzenie The Ten Bells z wiktoriańskim seryjnym zabójcą Kubą Rozpruwaczem wynika z faktu, że co najmniej dwie ofiary miały powiązania z istniejącym od wieków pubem. Annie Chapman miała pić w nim tuż przed śmiercią, a Mary Kelly miała przed nim szukać klientów. Lokal nawet nazywał się „Jack the Ripper” (Kuba Rozpruwacz) między 1976 a 1988 rokiem. Teraz ten położony w dobrym punkcie Londynu pub jest na sprzedaż.

- Niezwykle rzadko zdarza się, by na rynek trafiały cztery londyńskie obiekty tej klasy, a wszystkie zlokalizowane w najlepszych lokalizacjach rekreacyjnych i generujące wyjątkowy poziom przychodów – powiedział Bloomberowi Ed Sandals, dyrektor Savills, spółki wyznaczonej do sprzedaży aktywów ELPC.

Z raportu Kroll LLC, która audytowała finanse East London Pub Co., wynika że problemy spółki wzięły się z kłopotów, w jakie padły lokale gastronomiczne w trakcie pandemii. Następnie pogłębiły je rosnące koszty utrzymania skłaniające ludzi do zaciskania pasa i ograniczania wizyt w pubach. Problemy ma cała branża – sprzedaż w londyńskich pubach z trudem wraca do poziomu sprzed pandemii, a osiąganie zysków utrudniają rosnące ceny napojów alkoholowych. Na mniejszy ruch ma wpływ również zmiana sposobu pracy – pracownicy biurowi częściej pracują zdalnie lub hybrydowo i rzadziej zaglądają do centrum miasta.