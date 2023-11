Viktor Orban poszedł na wojnę z UE. Ale pieniądze i tak dostanie

Jeśli potwierdzą się informacje Bloomberga, węgierski rząd będzie mógł uzyskać dostęp do 20 proc. z dodatkowych 3,9 miliarda euro pożyczek i 0,7 miliarda euro dotacji wnioskowanych na finansowanie rozdziału REPowerEU. Bezwarunkowa przedpłata miałaby nastąpić pomimo rozpoczętej przez rząd Viktora Orbana kampanii billboardowej przedstawiającej przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen jako marionetkę Aleksa Sorosa, syna urodzonego na Węgrzech amerykańskiego finansisty i filantropa George’a Sorosa.

Węgrzy liczą na odblokowanie 13 mld euro unijnej pomocy do końca tego roku

Premier Węgier zabiega także o szerokie uprawnienia, aby zablokować unijne ustawodawstwo, które określa jako „zagraniczne wysiłki mające na celu wywarcie wpływu na politykę”. Viktor Orban kwestionuje również niektóre decyzje UE dotyczące migracji i wzywa do powszechnej dyskusji na temat skuteczności i trwałości istniejącej strategii UE wobec Ukrainy, którą określił jako nieskuteczną.

W zeszłym roku UE zawiesiła finansowanie Węgier o wartości ok. 30 miliardów euro. Komisja Europejska argumentowała to naruszeniami praworządności i obawami o praktyki korupcyjne. Mimo tego Węgrzy mają nadzieję, że do końca roku może jeszcze zostać odblokowanych jeszcze około 13 miliardów euro z funduszy zawieszonych w związku z obawami dotyczącymi niezależności sędziów.