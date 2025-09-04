Partner rozmowy: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie

Jak wygląda sytuacja w branży, jakie było dla niej tegoroczne lato?

Lato, niestety, było nie najlepsze, nie tylko pogodowo. Z różnych powodów wolumen sprzedaży branży narastająco spadł już o 7 proc. w tym roku, co kumuluje się ze spadkami z lat ubiegłych. Perspektywy, szczególnie w obliczu różnych rozwiązań, które są dyskutowane przez decydentów, nie wyglądają zbyt optymistycznie.

Te rozwiązania to m.in. plan rządu dotyczący podwyżki akcyzy, choć Karol Nawrocki i jego przedstawiciele zapowiadają, że prezydent nie będzie optował za zmianami podatkowymi.

Nie chciałbym komentować politycznej części tej dyskusji. Ale faktycznie mamy do czynienia z projektem podniesienia podatku akcyzowego, inaczej mówiąc – z zerwaniem przez stronę rządową umowy z producentami alkoholu. Bo trzeba pamiętać, że działamy według mapy akcyzowej, która zakładała, że od 2022 r. podatek akcyzowy będzie stopniowo rósł, a skumulowana wartość podwyżek osiągnie 40 proc. Tymczasem na krótko przed rozpoczęciem nowego roku, bez odpowiedniego vacatio legis, dowiadujemy się, że ta umowa jest właśnie zrywana, a wzrost akcyzy zamiast o 5 proc. planowany jest na 15 proc., czyli trzykrotnie więcej.

Nie jest to jedyne wyzwanie, przed jakim stoi branża. Bo przed nami start systemu kaucyjnego. A branża piwna jest jedyną branżą alkoholową, która tymi regulacjami zostanie objęta. Ani wódka, w tym jej małe opakowania, zwane popularnie „małpkami”, ani wino, nie są ujęte w systemie kaucyjnym. Natomiast piwo ze swoją butelką zwrotną – która jest najbardziej ekologicznym rodzajem opakowania na rynku, ze zwrotnością sięgającą aż 92 proc., butelką rotującą po kilka razy – i funkcjonujący system, stworzony przez branżę, nagle mają się stać częścią systemu kaucyjnego. To sprawi, że wzrosną koszty. Jest duże ryzyko, że wielu handlowców wycofa się z wprowadzenia butelki zwrotnej. W efekcie możemy mieć sytuację absurdalną, w której najbardziej ekologiczne opakowanie nie będzie dostępne czy też będzie przegrywało na rynku z powodu nadregulacji, jaka ma je spotkać.

Nawiązując w tym kontekście do liczby osób pracujących w branży – jakie to wszystko może mieć konsekwencje w kolejnych latach?

W branży bezpośrednio pracuje ok. 8,5 tys. osób. Szacujemy, że pośrednio każde miejsce pracy w branży generuje około dziesięciu miejsc pracy w innych obszarach, tak więc w sumie jest to ok. 85 tys. miejsc pracy. Jeżeli zapowiedzi dotyczące zwiększonej dynamiki podatku akcyzowego, jak również ograniczeń wynikających z wprowadzenia systemu kaucyjnego, się sprawdzą, to zakładamy, że wolumen sprzedaży branży będzie spadał o kolejne punkty procentowe. Spadek ten może nawet przyjąć wartość dwucyfrową, jak to miało miejsce w tym sezonie. W efekcie w naturalny sposób będziemy mieć do czynienia z redukcją zatrudnienia w branży, z zamykaniem się browarów. Tymczasem jesteśmy przecież trzecim co do wielkości producentem piwa w Europie, mamy olbrzymią nadwyżkę eksportową w branży piwnej. My piwo eksportujemy, nie importujemy. A już dzisiaj jesteśmy bardzo mocno obciążeni akcyzą. Bo mało kto wie, że stawka akcyzy w Polsce wynosi trzykrotność stawki niemieckiej i dwukrotności czeskiej. A wciąż mówimy o planowanym jej wzroście.

W kontekście wyzwań nie mogę nie zapytać o ewentualne zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, także w kontekście reklamowym. Jak branża się odnosi do tych propozycji?

Mówiąc o regulacjach dotyczących promocji alkoholu – bo musimy rozróżnić promocję od reklamy – jedyna rzecz, jaka niewątpliwie jest bezdyskusyjna, to niepewność. Akcyza to jedno z wyzwań. Ale założenia zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości także wnoszą do branży niepewność co do tego, co będzie jutro. Chodzi nie tylko o zakaz promocji czy suflowany przez niektórych zakaz reklamy, ale też na przykład o zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych, która jest przecież prowadzona w innych krajach Europy i jest jednym z czynników, dla których ludzie otwierają swoje biznesy. Tymczasem te rozwiązania nieoczekiwanie mają zostać zmienione.

Są oczywiście formy promocji, do których branża ma negatywny stosunek. Natomiast uważam, że to właśnie piwo jest po pierwsze autorem modnego obecnie trendu NoLo – No Alcohol, Low Alcohol – i rozwoju rynku piw bezalkoholowych. To przecież dzięki branży piwnej przeszliśmy na przestrzeni ostatnich lat zmianę kulturową, przechodząc od mocnego alkoholu w stronę piwa.

A jak w ostatnich kwartałach wygląda segment piw bezalkoholowych i jakie są jego perspektywy?

Piwa bezalkoholowe są absolutnym fenomenem. Dzisiaj obejmują już ok. 7 proc. tego dużego rynku, więc to są naprawdę bardzo duże wolumeny. Dodam, że dziś co dziesiąte piwo bezalkoholowe w Europie pochodzi z Polski. Bardzo dużo młodych ludzi w ogóle rezygnuje z produktów alkoholowych i staje się użytkownikami wyłącznie piw bezalkoholowych. Mamy badania choćby z Hiszpanii, w których gospodarstwa domowe mówią, że gdy rozpoczęły konsumpcję piw bezalkoholowych, to o 14 proc. obniżyły zakupy wszelkich innych kategorii alkoholowych. Oczywiście cieszymy się z tego wzrostu i widzimy dalsze jego możliwości. Ale ten wzrost nie rekompensuje spadków w kategorii. Można w przybliżeniu powiedzieć, że wzrosty w ramach piw bezalkoholowych stanowią około jednej trzeciej spadku rynku piwa alkoholowego.

Myślę więc, że powinniśmy nadal wspierać segment piw bezalkoholowych, ale też mamy dużo powodów do tego, by być dumnymi z branży piwnej jako takiej.

—not. jer

Partner rozmowy: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie