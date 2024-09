Durhane Wong-Rieger, Rare Diseases International: Pacjenci powinni być w centrum uwagi

Pacjenci mogą zrobić coś jeszcze. Wiem, że w Polsce świetnie to funkcjonuje. Czasem zwracam się z jakąś prośbą do władz i słyszę: Nie stać nas. A ja im na to: Właśnie, że was stać. Tylko przestańcie marnować pieniądze na nieskuteczne rozwiązania, które pacjenci odrzucają.

Przeprowadza się też mnóstwo testów. Róbmy tylko jeden test. Mogę wskazać, na co dokładnie marnowane są pieniądze, które można wydać na naprawdę przydatne rzeczy. Władze powinny konsultować z nami swoje decyzje. Dzięki nam mogą pomóc nie tylko poszczególnym pacjentom, ale też całym grupom chorych i lepiej wykorzystywać dostępne fundusze. Musimy mieć wpływ na rządzących i na prawo. Otrzymałam prośbę o wsparcie od grupy pacjentów, która podała do sądu służbę zdrowia w nadziei na uzyskanie dostępu do leczenia. To bez sensu. Oznacza koszty postępowania sądowego, koszty opieki prawnej, lata walki o dostęp do świadczeń, które przecież są dostępne. Szkoda pieniędzy, te środki powinny być wykorzystane we właściwy sposób.

Choroby rzadkie stwarzają wyjątkowe problemy. Jakie działania doradziłaby pani władzom w Polsce, ale też w całym naszym regionie, aby poprawić sytuację pacjentów i zapewnić im równy dostęp do najlepszych metod leczenia?

Muszę zaznaczyć, że nie jestem ekspertką od polskiego systemu opieki zdrowotnej. Działamy w krajach ze wszystkich zakątków globu. Widziałam, jak działa służba zdrowia w państwach bardzo ubogich i bardzo zamożnych. Uważam, że Polska jest w bardzo korzystnej, wręcz wyjątkowej sytuacji, ma jeden z lepszych systemów opieki zdrowotnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Polityka zdrowotna i zdolność do przełożenia badań na rzeczywiste korzyści dla pacjentów są w Polsce na wysokim poziomie.

Polska ma prawie tyle samo mieszkańców, co mój kraj – Kanada; nie ma tylu pacjentów, aby dokładnie poznać każdą chorobę. Dlatego w obszarze chorób rzadkich potrzebna jest międzynarodowa współpraca. Polska ma szansę stać się liderem Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie badań klinicznych, współpracy z firmami badawczo-rozwojowymi, a także zapewnić system opieki zdrowotnej, z którego mogliby korzystać pacjenci z innych państw.

Dlatego uważam, że Polska powinna dużo inwestować w zaawansowane technologie, starać się zapewnić pacjentom najlepszą opiekę. Polska poczyniła ogromne inwestycje w zaawansowane technologie, np. w sztuczną inteligencję, genetykę i genomikę. Ale trzeba zastanowić się, co zrobić, by te technologie były dostępne w całym regionie.

