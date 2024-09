Nauka potrzebuje promocji i współpracy z biznesem

O wyzwaniach, a także o znaczeniu nauki dla biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego rozmawiali uczestnicy debaty „Dokąd zmierzasz, nauko?”.

Reklama

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, zwracał uwagę na potrzebę budowania zaufania do nauki, do którego niezbędna jest wiedza o jej dokonaniach. Tymczasem w Polsce mamy z tym duże problemy. – Polacy nie znają naszych osiągnięć naukowych, co wpływa na zaufanie do nauki i naukowców – podkreślał.

Wspominał prowadzone w 2018 r. prace nad monografią polskich dokonań naukowych; po szczegółowych analizach spośród 1500 propozycji wybrano 34 najlepsze osiągnięcia z różnych obszarów nauki. Jednak niewiele osób je zna.

Obok zbyt małej wiedzy o osiągnięciach naukowców wyzwaniem jest też niski poziom innowacyjności gospodarki. Jak przypominał Leszek Stypułkowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), pod tym względem jesteśmy na 25. miejscu w Europie. Co prawda powodem do dumy może być dla nas tegoroczny raport Banku Światowego, który wymienia Polskę (obok Korei Płd. i Chile) jako jeden z krajów, które w ciągu niespełna 25 lat przekształciły się z gospodarki niskorozwiniętej do rozwiniętej, ale podkreśla, że dalszy rozwój Polski będzie wymagał innowacyjności.

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, potwierdzał, że brak wiedzy o pracach i osiągnięciach polskich instytutów naukowych jest problemem, któremu jego resort postara się zaradzić.