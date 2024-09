Polska musi konsekwentnie budować odporność

Dodał, że ważna jest akceptacja społeczna wydatków na obronność, której jego zdaniem nie było jeszcze np. dziesięć lat temu. – Dziś ludzie mówią wprost na ulicy, na spotkaniach: jesteśmy w stanie ponosić wysiłek, dobrze, że tyle pieniędzy wydaje się na obronność. W przyszłym roku będzie to 4,7 proc. PKB. To absolutny rekord spośród państw NATO. Mniej się da, bo nie będziemy w stanie realizować tych ambicji. Jest na to przyzwolenie, akceptacja i poparcie społecznie – uważa Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że będą nowe rozwiązania dotyczące obrony cywilnej, budowy schronów, „nowa ustawa niedługo zostanie przyjęta na rządzie i skierowana do dyskusji”. Wicepremier mówił także o promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. – Chcemy nie tylko bardzo dużo kupować, chcemy sprzedawać. Potrzebna jest transformacja przemysłu zbrojeniowego. Musimy mieć zdolność do produkcji amunicji. Nie wyprodukujemy F-35, ale amunicję kalibru 155 jesteśmy w stanie produkować, musimy i będziemy to robić. To jest też miara przetrwania – powiedział wicepremier.

Jacek Siewiera, zgadzając się z tezami Władysława Kosiniaka-Kamysza, bardzo mocno podkreślił, że za skuteczną i zwycięską postawą obronną Ukrainy w pierwszym roku wojny stały dwa elementy. – Były to jakość przywództwa politycznego oraz bezwarunkowa, przygotowana, natychmiastowa pomoc ze strony Polski. Te słowa muszą wybrzmiewać za każdym razem – podkreślił szef BBN. – Wspomniane trzy filary są absolutnie fundamentalne do tego, aby uniknąć sytuacji, w której znalazła się Ukraina. Są to rozwój sił zbrojnych, umacnianie sojuszy i odbudowa jedności, spójności narodowej – dodał.

