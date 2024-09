To z pewnością ograniczy zakupy cudzoziemców w tym kraju. Wiadomo, że przy większych zakupach i płatności gotówką zawsze był margines na negocjacje. Dla właściciela sklepu wyznacznikiem możliwości obniżenia ceny był VAT. Przy płatności kartą będzie mógł jedynie zejść z marży.

Rosjanie będą w Turcji mniej wydawać

Rosjanie już się martwią. — Zakupów za większe kwoty z pewnością będzie mniej. Chociaż nie sądzę, aby nowe ograniczenia miały wpływ na zmniejszenie liczby przyjazdów rosyjskich turystów do Turcji, tyle że mniej będą wydawać — uważa Artur Muradian, wiceprezes Zrzeszenia Rosyjskich Touroperatorów . Według tureckich prognoz, ich kraj odwiedzi w tym roku 6,4 mln turystów z Rosji.

Wskazuje jednocześnie, że przy wysokich cenach biletów wstępu do tureckich atrakcji mogą pojawić się problemy w przypadku, kiedy zwiedzać chce np. duża rodzina.

Dla przykładu pakiet upoważniający do zwiedzenia Błękitnego Meczetu, świątyni Hagia Sophia i Cysterny Bazyliki w Stambule, to wydatek ok 80 euro na osobę.