Obsługiwane przez FBI Internetowe Centrum Zgłaszania Przestępstw, dostało w 2023 r. 69,5 tys. zgłoszeń. 10 proc. z nich było związanych z kryptowalutami, ale tego rodzaju przestępstwa odpowiadały za prawie 50 proc. zgłoszonych szkód. Wartość odnotowanych przez FBI oszustw kryptowalutowych była aż o 45 proc. wyższa niż rok wcześniej. Na jej wzrost miało w dużym stopniu wpływ ożywienie na rynku wirtualnych aktywów. Wartość bitcoina wzrosła bowiem w 2023 r. ponad dwukrotnie. Od początku 2024 r. zwiększyła się natomiast o około 45 proc.

- Wraz ze wzrostem używania kryptowalut w globalnym systemie finansowym, rośnie również ich wykorzystywanie przez aktorów kryminalnych - twierdzi Michael Nordwall, zastępca dyrektora departamentu śledztw kryminalnych w FBI.

Jakie są najczęstsze oszustwa kryptowalutowe?

Największą część przestępstw z udziałem kryptowalut stanowią oszustwa inwestycyjne. Odpowiadały one w zeszłym roku za 3,96 mld USD szkód zgłoszonych do FBI. Przestępstwa kryptowalutowe związane z kradzieżą danych osobowych były natomiast warte 494 mln USD. Co najmniej 215 mln USD wyłudzono w ramach oszustw obejmujących fałszywe profile randkowe lub inne "miłosne" przynęty. Blisko 113 mln USD stracono w wyniku oszustw podczas których przestępcy udawali funkcjonariuszy rządowych. 27 mln USD stracono w kryptowalutowych atakach typu ransomware, 9,6 mln USD w atakach phishingowych a 3,3 mln USD w wyniku oszustw związanych z kartami kredytowymi.

Najwięcej poszkodowanych przez przestępstwa kryptowalutowe było wśród ludzi starszych. Osoby w wieku powyżej 60 lat złożyły 16,8 tys. doniesień o przestępstwach i straciły łącznie 1,65 mld USD. Najmniej stracili natomiast przedstawiciele najmłodszej kategorii wiekowej. Osoby mające mniej niż 20 lat zgłosiły 858 przestępstw kryptowalutowych, w wyniku których poniosły łącznie 14,75 mln strat.

FBI przyjmuje doniesienia dotyczące przestępstw z udziałem kryptowalut nie tylko od mieszkańców USA. Sprawiedliwości u amerykańskich śledczych mogą domagać się również inwestorzy z innych krajów. To USA zajmowały jednak pierwsze miejsce w statystykach FBI dotyczących liczby doniesień o przestępstwach kryptowalutowych oraz wielkości strat poniesionych przez inwestorów. Amerykanie stracili w 2023 r. łącznie 4,8 mld USD na takich oszustwach. Na kolejnych miejsach, pod względem strat poniesionych w wyniku działalności przestępców znaleźli się inwestorzy z: Kajmanów (196,7 mln USD), Meksyku (127 mln USD), Kanady (77,1 mln USD), Wielkiej Brytanii (59,4 mln USD), Indii (44 mln USD), Australii (24,8 mln USD), Izraela (19,6 mln USD), Niemiec (16,8 mln USD) oraz Nigerii (15,6 mln USD). Doniesienia napływały z ponad 200 krajów.