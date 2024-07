Jerome Powell, zarejestrowany Republikanin, został po raz pierwszy wybrany na stanowisko szefa banku centralnego w 2017 roku. Donald Trump wówczas chwalił Powella, mówiąc, że „jest silny, zaangażowany, mądry”. Teraz jednak Trump nie jest już tak zadowolony ze swojego nominata. Wielokrotnie atakował obecnego szefa Fed, oskarżając go nawet na początku tego roku o planowanie obniżki stóp procentowych tylko po to, aby pomóc politykom Demokratów wygrać wybory (choć nie ma na to żadnych dowodów).

Były prezydent jasno dał też do zrozumienia, że nie mianuje ponownie Jerome Powella na stanowisko szefa Fed, jeśli w listopadzie zdobędzie Biały Dom.

Donald Trump jest zły na Powella od 2018 r., kiedy to Fed podniósł stopy procentowe. Już wtedy pojawiły się plotki, że ówczesny prezydent zamierza się go pozbyć ze stanowiska.

Czy prezydent USA może zwalniać urzędników Fed?

Prawo stanowi, że urzędujący prezydent może zwolnić każdego urzędnika Fed, ale tylko z „ważnego powodu”, a nie z powodu różnic politycznych. Według CNN to nie powstrzymałoby Trumpa przed naciskaniem na odsunięcie Powella przed zakończeniem kadencji szefa Fed w 2026 r. Gdyby jednak Trump zdecydował się na taki krok, to z kolei mogłoby to doprowadzić do długiej walki w sądach aż trafiłoby do najwyższego sądu w USA.