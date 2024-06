MFW: Polska musi zaostrzyć politykę pieniężną

- Obecny deficyt budżetowy jest duży i z czasem będzie musiał zmaleć, zarówno aby docelowo zahamować wzrost zadłużenia publicznego, a także dostosować się do nowych reguł fiskalnych Unii Europejskiej - powiedział przedstawiciel MFW. - Wzmacniająca się gospodarka i inflacja wyższa od celu inflacyjnego będą tymi dwoma czynnikami, które wcześniej czy później będą przemawiały za zaostrzeniem polityki pieniężnej - dodał.

Komisja Europejska przewiduje, że polski deficyt wzrośnie w tym roku do 5,4 proc. PKB, będzie jednym z najwyższych w Unii, a w przyszłym roku będzie nadal większy od unijnego limitu 3 proc.

„Dla tego roku przewidujemy zmasowany wzrost potrzeb pożyczkowych do poziomu najwyższego w historii nie tylko z powodu bardzo poluzowanej polityki pieniężnej, ale także rekordowych wykupów (papierów dłużnych) ” - stwierdzili w nocie ekonomiści z grupy ING. „Przy nieco wyższych potrzebach emisyjnych i malejącym popycie na (polskie obligacje rządowe) POLGB widzimy możliwość dalszych emisji euroobligacji na przyzwoitą kwotę, nawet powyżej naszych wcześniejszych oczekiwań wynoszących niecałe 16 mld dolarów” - dodali.

Władze w Warszawie starają się wynegocjować wyłączenie z unijnej procedury nadmiernego deficytu. Duże potrzeby w zakresie wydatków uniemożliwiły już realizację najbardziej kosztownej obietnicy wybiorczej Tuska, podwyższenia sumy dochodów wolnej od opodatkowania. KO pokonała minimalnie PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale czekają ją trzecie kluczowe wybory prezydenckie pod koniec 2025 r.

Geoff Gottlieb powiedział, że sprostanie rosnącym wydatkom Polski przy jednoczesnym zapanowaniu nad deficytem budżetowym będzie wymagać ostrożnych decyzji. - Jednym jasnym wnioskiem jest taki, że poprzeczka dla dalszego uznaniowego luzowania powinna zostać zawieszona bardzo wysoko, bo zwiększy to jedynie potrzebę dostosowania z innych źródeł. Ze względu na to wyzwanie jest zachęcające to, że Polska zamierza przeprojektować swe przepisy fiskalne, co zapewniłoby lepszą podstawę dla decyzji (podejmowanych później) dotyczących finansów publicznych” - dodał przedstawiciel MFW.