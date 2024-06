Monika Constant: Branża leasingowa zmienia model biznesowy

Gdzie dziś szukać nowości produktowych? Klienci są przyzwyczajeni do leasingu samochodu/maszyny czy pojawiają się nowe produkty, którymi firmy leasingowe chcą przyciągnąć klientów?

Nowości to głównie rozwiązania technologiczne. Coś, co powoduje, że klient może mieć dostępne aktywo jak najszybciej, a jego osiągnięcie jest jak najprostsze. Pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi i technologicznymi, które spowodują, że ten proces będzie jak najszybszy i najprostszy. Chcemy, żeby w jednym miejscu klient mógł załatwić jak najwięcej elementów związanych z wykorzystaniem aktywów. Nie chodzi o samo finansowanie, ale również wybór aktywa, jego ubezpieczenie czy zarządzanie nim. To zmienia model biznesowy, w tym kierunku kieruje się branża leasingowa.

Samochody będą najczęściej wybieranym środkiem leasingu czy pojawiają się nowe produkty?

Na rynku europejskim to jednak pojazdy, samochody osobowe lub użytkowe dostawcze są najczęściej finansowanym leasingiem przedmiotem. Ale też inne maszyny, urządzenia czy sprzęt IT mogą być finansowane leasingiem. Rozwoju upatrujemy również we wszystkich aktywach, które spowodują transformację energetyczną Polski. To jest przyszłość, którą będziemy musieli sfinansować. Leasing jest gotowy, żeby uczestniczyć aktywnie w tej transformacji przedsiębiorstw, a co za tym idzie całej gospodarki.

Jakim wyzwaniem dla branży jest proces elektryfikacji flot samochodowych? Są specjalne oferty?

W Polsce funkcjonuje program „Mój elektryk” skutecznie wykorzystywany przez klientów firm leasingowych. Ten program ulega zmianie, został wydłużony, będą dostępne większe w środki w ramach puli na niego przeznaczonych. Wszędzie tam, gdzie tego typu dopłaty i zachęty do wykorzystywania pojazdów zeroemisyjnych istnieją, tam wzrasta konsumpcja tego typu aktywów. Szeroko rozumiana transformacja energetyczna będzie w dużym stopniu przyspieszała, jeśli będą dostępne różnego rodzaju zachęty ze strony państwa, które będą wspierać przedsiębiorców, szczególnie mniejszych i średnich.

W UE pojawia się temat ekologizacja floty firmowej. Jakie znaczenie ma ten temat dla branży leasingowej?

Ekologizacja zakłada, że narzucamy cele, które muszą być zrealizowane, szczególnie w wypadku flot firmowych. Branży leasingowej zależy, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie spowodować, że w którymś roku firmy będą musiały finansować tylko floty samochodów niskoemisyjnych. Może się okazać, że dostawcy nie będą w stanie zrealizować pełnej oferty i nie będzie warunków do ładowania tego typu pojazdów. Trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów, żeby móc narzucić bardzo surowe rozwiązania.

notował Grzegorz Balawender

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu