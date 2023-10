Młodzi nie wiedzą, ile zarabiają. Boją się o bezpieczeństwo pieniędzy w PPK

W badaniu zapytano o to, co by zmotywowało młodych ludzi do oszczędzania emerytalnego: aby zainwestować w IKE/IKZE 41 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn potrzebuje gwarancji, że nikt im nie zabierze pieniędzy ulokowanych w tych programach, a ok. 33 proc. kobiet i mężczyzn chce swoistej gwarancji bezpieczeństwa swoich środków w tych instrumentach.

Zdaniem autorki badania trudno jest młodym ludziom myśleć o oszczędzaniu w sytuacji, w której borykają się z problemami finansowymi czy bytowymi. Więcej niż co czwarty respondent uważa, że zacznie oszczędzać na emeryturę, gdy będzie więcej zarabiał.

- W ciągu roku o niemal 10 proc. spadła liczba osób, które oszczędzają. To wynika z innych badań. Co jest ciekawe w przypadku 9 proc. były to osoby, które oszczędzały „resztowo” (uczestniczyły w bankowych programach odkładania reszty z rachunków) lub automatycznie - mówi Sekścińska. Zdaniem badaczki pokazuje to, iż takie metody odkładania pieniędzy nie pobudzają nawyku oszczędzania. – Potrzebna jest edukacja, bo nie mamy wyrobionych sensownych zwyczajów oszczędzania, nie robimy tego systematycznie i długofalowo. – dodaje.

Z badania postaw wobec oszczędzania dla IGTE wynika, że co piąty młody człowiek potrzebuje większej przejrzystości i ułatwienia zasad działania IKE/IKZE i lepszego zrozumienia, czym te instrumenty są. Co piąty młody Polak jako kryterium przystąpienia do IKE/IKZE wskazuje zwiększenie ich opłacalności – lepsze warunki, wyższe stopy zwrotu. Niezależnie od możliwych zmian, wciąż więcej niż co piąta młoda kobieta i mężczyzna zadeklarowali, że nieważne co się zmieni, oni w IKE/IKZE nie zainwestują.