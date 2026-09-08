Zdjęcia do serialu, który nie ma jeszcze tytułu, ruszyły we wrześniu w Pradze. Data premiery nie jest jednak jeszcze znana.

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Powstaje nowy serial Netflixa na podstawie książki „Tajemnica tajemnic” Dana Browna

Tym razem Netflix podjął się ekranizacji książki „Tajemnica tajemnic” Dana Browna z 2025 r. To szósta z kolei powieść, której bohaterem jest Robert Langdon – historyk sztuki i znawca symboli z Harvardu.

Tym razem bohater toczy wyścig z pradawnymi siłami i z czasem. Wszystko po to, aby uratować zaginioną naukowczynię i odzyskać jej przełomowy rękopis, który zawiera odkrycia mogące na zawsze zmienić ludzkie rozumienie umysłu.

„Adaptacja połączy futurystyczną naukę z mistyczną tradycją, przenosząc na ekran napięcie, międzynarodowe intrygi i tajemnice sięgające głęboko w historię, charakterystyczne dla powieści Browna” – informuje Netflix w specjalnym komunikacie poświęconym nowej produkcji.

To on zagra Roberta Langdona w nowym serialu Netflixa

W nowym serialu Netflixa w rolę Roberta Langdona wcieli się Morgan Spector znany z takich produkcji jak „Pozłacany wiek”, „Dusiciel z Bostonu” czy „Mgła”.

– Morgan to naprawdę wspaniały aktor, którego kreacje zawsze cechują się inteligencją, wnikliwością, człowieczeństwem. Idealnie pasuje do roli Roberta Langdona – genialnego naukowca, dla którego ciekawość, inteligencja i bystrość umysłu są najważniejszymi narzędziami pracy – przyznał Carlton Cuse, jeden z twórców nowego serialu cytowany w komunikacie Netflixa.

Nowy serial Netflixa o Robercie Langdonie. Obsada

W serialowej ekranizacji „Tajemnicy tajemnic” Morganowi Spectorowi towarzyszyć będzie Rebecca Hall, która wcieli się w Katherine Solomon.

– Po raz pierwszy w historii Robert Langdon ma poważną partnerkę – a to zmienia wiele aspektów jego postrzegania świata. To ekscytująca ewolucja tej postaci – zauważył Carlton Cuse.

Obok Spectora i Hall w serialu Netflixa zagrają m.in. Cherry Jones, Corey Stoll, Rob Delaney, Abbey Lee, Mamoudou Athie, Ben Levi Ross, Anamaria Marinca, Richard Sammel oraz Elena Saurel.

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Robert Langdon: Jeden z najpopularniejszych bohaterów literatury współczesnej

Robert Langdon to jeden z najpopularniejszych bohaterów literatury współczesnej. Dotychczas pojawił się w sześciu książkach Dana Browna: „Anioły i demony” (2000 r.), „Kod Leonarda da Vinci” (2003 r.), „Zaginiony symbol” (2009 r.), „Piekło” (2013 r.), „Origin” (2017 r.) oraz „Tajemnica tajemnic” (2025 r.).

Do tej pory Roberta Langdona zagrał Tom Hanks w „Kodzie da Vinci” (2006 r.), „Aniołach i demonach” (2009 r.) oraz „Inferno” (2016 r.). Ponadto w rolę słynnego historyka sztuki wcielił się w serialu z 2021 r. Ashley Zukerman oraz w grze z 2006 r. – Robert Clotworthy.