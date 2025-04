W Krakowie Mia Wasikowska odbierze nagrodę „Pod prąd” przyznawaną artystom, którzy mają odwagę podążać własną ścieżką artystyczną.

Mia Wasikowska urodziła się w australijskiej Canberze. W połowie lat 90. XX wieku, gdy miała osiem lat, spędziła rok w Polsce, gdzie jej matka – fotograficzka, z pochodzenia Polka – dostała artystyczne stypendium. Z tamtego pobytu Mia wywiozła ciekawość świata. Polubiła kraj matki. Kiedy zaczęła robić karierę jako aktorka, podpisywała się na ekranie Wasikowska z „a” na końcu. Inaczej, niż byłoby to w angielskim: „Wasikowski”. W Canberze Mia do 14. roku życia uczyła się baletu. Po kontuzji już do niego nie wróciła. Zrozumiała, że to aktorstwo pozwoli jej spełnić marzenia.

Dziś Mia Wasikowska ma w kinie mocną pozycję. Łączy role w produkcjach komercyjnych, jak choćby w „Alicji w Krainie Czarów” Tima Burtona (2010) i „Alicji po drugiej stronie lustra” Jamesa Bobina (2015), z projektami niezależnymi. Grała w filmach Jima Jarmuscha, Gusa Van Santa, Davida Cronenberga czy Jessiki Hausner. W Krakowie pokaże „Wyspę Bergmana” Mii Hansen-Love. To opowieść o parze amerykańskich reżyserów, którzy przyjeżdżają na Faro, by wśród wspomnień o szwedzkim mistrzu kina pracować nad swoimi scenariuszami. Chris wraca do własnych wspomnień, budując film wokół postaci dziewczyny, która tutaj przeżywa swoją pierwszą miłość. W tę bohaterkę „filmu w filmie” wciela się Mia Wasikowska.

Krakowskie konkursy

A od soboty 26 kwietnia rusza regularny festiwalowy program. Jak zawsze nagrody OFF CAMERY zostaną rozdane w dwóch konkursach. W międzynarodowym im. Andrzeja Wajdy „Wytyczanie drogi” jury pod przewodnictwem Agnieszki Smoczyńskiej obejrzy dziesięć filmów.