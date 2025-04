Szkoła, którą kierował, ma dziś świetną renomę. Nastawiona przede wszystkim na praktykę, wykształciła wielu ciekawych artystów. Festiwalem Leszek Kopeć kierował 25 lat. Przeszedł z nim przez trudne czasy, gdy po okresie transformacji z trudem można było uzbierać polskie filmy do konkursu. Świętował uchwalenie Ustawy o kinematografii, był świadkiem wzlotów i upadków naszego kina. Przeżył niejedną trudną sytuację, niejedną trudną dyskusję filmowców. Zawsze starał się łagodzić spory. Zmieniali się dyrektorzy artystyczni imprezy, on trwał na swoim stanowisku, gwarantując festiwalowi stabilność.

Kochał kino. Kiedy poważnie zachorował, marzył by dotrwać do jubileuszowej, 50. edycji festiwalu gdyńskiego. Nie udało się, choroba okazała się silniejsza.

We wrześniu, kiedy polscy filmowcy znów zjadą do Gdyni, będzie go bardzo brakowało. Ale wszyscy będą o nim pamiętać.