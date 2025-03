Christopher Hampton, laureat Oscarów, gościem Script Fiesty. Pracuje z Komasą

Kutz, Holland, Komasa

Hampton ma związki z polskim kinem. Spotkał się już przy pracy z trzema pokoleniami reżyserów. Według jego scenariusza „Opowieści Hollywoodu” wyreżyserował w telewizji Kazimierz Kutz, a Agnieszka Holland nakręciła „Całkowite zaćmienie” – opowieść o Rimbaudzie i Verlainie z Leonardem DiCaprio i Davidem Thewlisem w rolach głównych.

– Holland jest bardzo silną i kreatywną osobą. To, co powstało, jest świetne. I nieco inne niż mój tekst, który był bardziej skomplikowany, podzielony na rozdziały poświęcone poematom Rimbauda. Agnieszka ten scenariusz uprościła, myślę, że świetnie. Często byłem na planie, nawet zagrałem w tym filmie epizod – to zresztą moje jedyne doświadczenie aktorskie. Bardzo dobrze i miło nam się pracowało. Poza tym Leo DiCaprio miał wtedy 19 lat i jako Rimbaud był niesamowity ­– powiedział mi kilka dni temu Christopher Hampton, zdradził również, że obecnie pracuje z innym polskim twórcą Janem Komasą nad filmem o Szostakowiczu.

Script Fiesta: Spotkania, panele dyskusje

Spotkanie z Hamptonem, które odbędzie się 29 marca, to wisienka na festiwalowym torcie, ale sam tort też jest w tym roku wyjątkowo smaczny. To spotkanie ludzi, którzy kochają kino i doceniają rolę scenarzystów. Script Fiestę otworzy pokaz filmu „Pod szarym niebem” o prześladowaniu antyreżimowych dziennikarzy białoruskich, po którym odbędzie się rozmowa z reżyserką Marą Tamkovich i aktorką Aliaksandrą Vaitsekhovic.

Bardzo ciekawe są tematy paneli i dyskusji – od rozmów o scenariuszach Andrzeja Wajdy do analizy popularnych teledysków. Jak pisać o tym, co boli? Jak pokazywać erotykę? Jak mówić cudzym głosem, czyli dubbingować filmy? – to tylko niektóre tematy rozmów. Będą warsztaty poświęcone zbieraniu historycznych informacji czy charakteryzacji wspomagającej psychologię postaci, a wreszcie spotkania po filmach z udziałem wielu gości, m.in. Agnieszki Holland, Krystyny Jandy i Jana Englerta.