Berlinale 2025: Tilda Swinton ma dość

— W najbliższy poniedziałek wracam do domu w Szkocji i zamierzam zregenerować się po bardzo trudnym i pełnym intensywnej pracy czasie. To jest coś, co mi się nie zdarzyło od 15 lat. Aż do końca roku zamierzam nie grać w żadnym filmie. Mam kilka projektów, nad którymi zamierzam popracować w spokoju – jedne są dla kina, inne – nie – oświadczyła. - Ale wiem, że tego czasu dla siebie teraz potrzebuję - zaznaczyła.