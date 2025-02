Rok bez oscarowego pewniaka. Emilia Pérez autorką ostrych postów

Najwięcej, bo aż 13, nominacji ma „Emilia Pérez”. To musicalowa (!) opowieść o szefie kolumbijskiej mafii narkotykowej, który idzie za swoim wewnętrznym głosem i zmienia płeć. A jednocześnie historia pracującej dla niego prawniczki. Na punkcie tego filmu świat oszalał. Najpierw nagrody w Cannes dostali reżyser Jacques Audiard i aktorka Zoe Saldaña. Teraz film ma już na swoim koncie ponad 250 rozmaitych nominacji i 80 nagród. W grudniu zdobył pięć Europejskich Nagród Filmowych, na początku roku dostał dwa Złote Globy – dla filmu i Zoe Saldañy. Ostatnio dorzucił do swojego dorobku po 12 nominacji do francuskich Cezarów i brytyjskich BAFT, 5 prestiżowych nagród Lumière – francuskiego odpowiednika Złotych Globów. I dziesiątki nominacji od krytyków z całego świata. Wkrótce okaże się, ile z nich przekuje się w nagrody, choć moim zdaniem zachwyty są lekko przesadzone.

Ostro przeciw islamowi

A czy film Audiarda ma szansę na głównego amerykańskiego Oscara? Od 2015 r. tylko dwukrotnie Oscara zdobyły tytuły, które zdobyły Złote Globy w kategorii musicalu i komedii: „Artysta” (2011) oraz „Green Book” (2018).

Nie bez znaczenia jest to, że „Emilia Pérez” to koprodukcja francusko-amerykańsko-meksykańska, jej akcja toczy się głównie w Meksyku, film jest hiszpańskojęzyczny. Reżyser i lwia część ekipy pochodzą z Francji, główni aktorzy ze Stanów i Hiszpanii. Zoe Saldaña i Selena Gomez urodziły się w USA, choć rodzina pierwszej z nich wywodzi się z Dominikany i Portoryko, a drugiej – z Meksyku. Z kolei odtwórczyni głównej roli Karla Sofia Gascón jest Hiszpanką. I pierwszą w historii osobą transpłciową nominowaną do Oscara.

Ona właśnie stała się bohaterką skandalu, który może „Emilii Pérez” zaszkodzić. Dziennikarka Sarah Hagi wyciągnęła z Twittera (obecnie X) jej kontrowersyjne, islamofobiczne i rasistowskie wpisy z początku lat 20. I tak np. 22 listopada 2020 r. Gascón pisała: „Czy to tylko moje wrażenie, czy w Hiszpanii jest więcej muzułmanów? Za każdym razem, gdy idę odebrać moją córkę ze szkoły, jest więcej kobiet z zakrytymi włosami i spódnicami do pięt. W przyszłym roku zamiast angielskiego będziemy musieli uczyć arabskiego”.