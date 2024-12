Marynarka wojenna USA odznaczyła Toma Cruise'a. M.in. za „Top Gun”

Marynarka Wojenna doceniła Cruise'a za „zwiększenie publicznej świadomości i docenienie wysoko wyszkolonego personelu wojskowego i jego poświęceń” w czasie służby wojskowej.



Gdy „Top Gun” był grany w kinach Marynarka Wojenna rekrutowała ochotników w kinach

„Top Gun” wszedł do kin w 1986 roku i okazał się wielkim hitem. Film opowiadał o pilotach amerykańskiej marynarki wojennej z okresu zimnej wojny. Pod wpływem filmu zwiększyła się liczba ochotników, zgłaszających się do służby w amerykańskiej armii. Marynarka Wojenna rozstawiała stanowiska, na których można było zaciągać się do armii, w kinach.



Dużą popularnością cieszył się też nakręcony w 2022 roku sequel filmu „Top Gun” - „Top Gun: Maverick”. Cruise gra w nim bohatera z pierwszej części, który jest już doświadczonym pilotem, który szkoli kolejne pokolenie żołnierzy przygotowujących się do misji na Bliskim Wschodzie.



Marynarka Wojenna zwraca uwagę, że sequel filmu „Top Gun” nie tylko był nostalgiczną podróżą w przeszłość dla starszych widzów, ale też „skutecznie trafiał do młodszej widowni”, którzy mogli zobaczyć jakie szanse daje im służba w Marynarce Wojennej i jakie umiejętności mogą w niej nabyć.



W 2025 roku do kin ma trafić film „Mission: Impossible: The Final Reckoning”, ósma część a zarazem finał serii „Mission: Impossible”, w której Cruise gra od lat 90-tych.