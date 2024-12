Urodzony w San Francisco 45-letni dziś artysta podobno od wczesnych lat zakochany był w musicalach, oglądał na okrągło „Dźwięki muzyki” i „Deszczową piosenkę” z Genem Kellym i Debbie Reynolds. Potem nawiązywał do swoich zainteresowań we własnej twórczości. Zrobił całą serię filmów „Step Up”, „Legion niezwykłych tancerzy”, koncertowe filmy Justina Biebera, umocnił swoją pozycję dzięki nominowanym do Oscara „Bajecznie bogatym Azjatom”. W 2021 roku wyreżyserował musical „In the Heights: Wzgórza marzeń”.

Jego „Wicked” jest – podobnie jak broadwayowski spektakl – prequelem „Czarnoksiężnika z krainy Oz”. Na ekranie pojawia się Dorotka, ale bohaterkami filmu są dwie czarownice – dobra Glinda i zła Elfaba. I nie byłoby „Wicked” bez znakomitych odtwórczyń ról głównych. 31-letnia Ariana Grande, jedna z najpopularniejszych dzisiaj piosenkarek świata, jest delikatną, jak Barbie ubraną na różowo, Glindą. Świetną kreację w roli Elfaby tworzy Cynthia Erivo. Niektórzy recenzenci wytykają jej, że gra bardzo młodą kobietę, choć sama zbliża się do czterdziestki, ale tak naprawdę, jakie to ma znaczenie? Charakteryzacja robi swoje, a Erivo jako dziewczyna o zielonej skórze, której nie kocha nawet własny ojciec, tworzy w „Wicked” świetną kreację – mocną, a jednocześnie wzruszającą. Potrafi pokazać, jak twardnieje osoba, która jest nieakceptowana przez swoją inność, wypychana przez społeczeństwo i własne środowisko na margines. Jednak godne podkreślenia jest i to, że obie artystki nie tworzą postaci z papieru, lecz wielowymiarowe bohaterki, w których duszach kołacze znacznie więcej, niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

„Wicked” to wielkie filmowe widowisko

„Wicked” to imponujący spektakl. Pełen kolorów, rozmachu, wspaniałych piosenek, układów tanecznych jak ze starych, hollywoodzkich musicali. Scenografia, kostiumy – wszystko tu zachwyca. Co trzeba zapisać po stronie minusów? Momentami czuje się tutaj udział techniki komputerowej. Pewnie też to, że wśród muzycznych i tanecznych fajerwerków mimo wysiłków Erivo gubi się nieco społeczny kontekst tej historii: ostrzeżenie przed wykluczaniem, nietolerancją, przed dzieleniem społeczeństwa. Warto pamiętać, że w 1939 roku „Czarnoksiężnik z krainy Oz” odczytywany był jako przestroga przed gwałtownie narastającym, coraz bardziej niebezpiecznym nazizmem. Drugi zarzut to jednak czas projekcji. Blisko trzygodzinny film – nawet roztańczony i rozśpiewany – jest jednak pewną próbą wytrzymałości widza. A przecież to dopiero połowa tej historii – opowieść o tym, jak w Elfabie narasta zło. Druga część – o tym, jak Glinda staje się uosobieniem dobra – ma mieć premierę w 2025 roku.

Na razie jednak triumfy w kinach święci pierwsza część „Wicked”, która po drugim weekendzie wyświetlania ma już na swoim koncie 360 mln dolarów, a warto pamiętać, że na wiele rynków, m.in. na polski, wchodzi dopiero teraz. Analitycy szacują, że trzeci weekend przyniesie filmowi Chu ponad 30 mln dolarów. Może po prostu wszyscy potrzebujemy wytchnienia? W ubiegłym roku przyniosła je bajka o Barbie, teraz zakorzeniona w literaturze sprzed wieku, pełna różu i zieleni opowieść o genezie dobra i zła?